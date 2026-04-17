Sẽ ra sao nếu một CLB rớt hạng Ngoại hạng Anh dự Champions League mùa tới?

TPO - Đó là kịch bản điên rồ nhưng hoàn toàn có thể xảy ra dựa trên tình hình hiện tại của Nottingham Forest.

nottingham-forest-fc-v-fc-porto-uefa-europa-league-2025-26.jpg

Rạng sáng 17/4, Nottingham Forest đánh bại Porto 1-0 trên sân nhà. Sau hai lượt trận tứ kết Europa League, đại diện nước Anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó lần đầu tiên sau 42 năm góp mặt ở bán kết một cúp châu Âu.

Chiến tích này mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Vitor Pereira. Nếu vô địch Europa League, Nottingham sẽ giành vé trực tiếp dự Champions League mùa 2025/26.

Từ đây, một kịch bản đặc biệt được nhắc đến - Nottingham có thể xuống hạng tại giải quốc nội nhưng vẫn góp mặt ở Champions League. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ trở thành trường hợp hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Anh thi đấu tại hạng Nhất nhưng tham dự sân chơi danh giá nhất cấp CLB tại châu Âu.

Ở đấu trường quốc nội, Nottingham vẫn đang trong cuộc đua trụ hạng. Dù vậy, họ đang nắm lợi thế khi hơn nhóm nguy hiểm 6 điểm và chỉ cần chạm mốc 40 điểm - con số thường đủ để trụ hạng - là có thể yên tâm trụ lại Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó tại Europa League, thử thách dành cho Nottingham là không hề nhỏ. Họ sẽ đối đầu Aston Villa ở bán kết, trước khi có thể chạm trán Freiburg hoặc Braga nếu đi đến trận đấu cuối cùng. So với Aston Villa, Nottingham bị đánh giá thấp hơn về chất lượng và chiều sâu đội hình, chưa kể đối thủ được dẫn dắt bởi Unai Emery, chiến lược gia giàu kinh nghiệm bậc nhất tại sân chơi này.

Theo Telegraph, nếu xuống hạng, họ có thể thiệt hại khoảng 80 triệu bảng từ bản quyền truyền hình và thương mại. Trong khi đó, việc góp mặt tại Champions League chỉ mang về tối thiểu khoảng 16,3 triệu bảng, chưa kể các khoản thưởng theo thành tích.

Điều đó đồng nghĩa việc suất dự Champions League khó có thể bù đắp tổn thất nếu Nottingham rớt hạng. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của họ vẫn là trụ lại Ngoại hạng Anh.

Hành trình tại Europa League đã là câu chuyện cổ tích với Nottingham. Và nếu có thể vừa trụ hạng thành công, vừa chạm tay vào chiếc cúp châu Âu, đây sẽ là mùa giải cổ tích của Nottingham.

Hương Ly
