Nhận định Hà Nội vs Becamex TPHCM, 19h15 ngày 17/4: Tiếp đà thăng hoa

Trên bảng xếp hạng V.League, CLB Hà Nội giậm chân ở vị trí thứ 4. Thầy trò HLV Harry Kewell đang kém Ninh Bình 4 điểm. Trận tiếp đón Becamex TPHCM trên sân nhà là cơ hội tốt để Hà Nội giành trọn 3 điểm, qua đó bám đuổi tốp 3. Ở chiều ngược lại, Becamex TPHCM vẫn sa lầy trong cuộc đua trụ hạng V.League mùa này.

Phong độ của Hà Nội khá bất ổn trong giai đoạn gần đây. Trước khi đánh bại Hà Tĩnh, binh đoàn áo tím thua Hải Phòng, thắng SLNA và thắng CAHN. Tính xa hơn trong chuỗi 10 trận gần nhất, Hà Nội thắng 5, hòa một và thua 4. Đó là lý do thầy trò HLV Kewell hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Và với cách biệt hiện tại, Hà Nội không còn cơ hội bám đuổi CAHN. Mục tiêu khả dĩ với họ chỉ là cố gắng chen chân vào nhóm có huy chương.

Phong độ của Becamex TPHCM còn bất ổn hơn thế. Ở trận gần nhất ra sân, đội chủ sân Gò Đậu chơi kiên cường để cầm chân Ninh Bình đến những phút cuối cùng. Dù vậy, bàn thắng của Geovane Magno ở phút 90+5 khiến Becamex TPHCM sụp đổ theo cách không thể cay đắng hơn.

Trước đó, đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh hòa PVF-CAND, thắng Hà Tĩnh, thua Thể Công, thắng Công An TPHCM và thua PVF-CAND. Phong độ của Becamex TPHCM lên xuống quá thất thường và họ chưa đảm bảo một vị trí an toàn để trụ lại ở mùa giải này. Trên BXH, Becamex TPHCM chỉ hơn vị trí áp chót của PVF-CAND 6 điểm. Nếu thua Hà Nội, nhiều kịch bản xấu có thể xảy ra với Becamex TPHCM.

Cả 2 đội đều muốn thắng ở trận này để cận kề hoàn thành mục tiêu lớn nhất tại V.League. Hà Nội có lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội hơn. Phong độ của Becamex TPHCM rất bất ổn. Nhưng chính sự bất ổn của đội khách là lời cảnh báo Hà Nội cần tập trung. Vì trong một ngày đoàn quân của ông Đặng Trần Chỉnh chơi với phong độ xuất thần, họ có thể làm khó Hà Nội như cái cách Ninh Bình chật vật để giành trọn 3 điểm.

Thông tin lực lượng Hà Nội vs Becamex TPHCM

Đội khách không có sự phục vụ của ngoại binh Elisha do nhận 3 thẻ vàng. Phần còn lại của 2 đội sẽ sẵn sàng cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Tâm điểm của trận này vẫn là màn trình diễn của Đỗ Hoàng Hên. Phong độ của Văn Quyết và David Fisher đang khá tốt, đội chủ nhà có thể yên tâm với chất lượng hàng công hiện tại. Ngược lại, Hà Nội phải cải thiện khả năng phòng ngự để chống các tình huống phản công nhanh của Becamex TPHCM.