Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Hà Nội vs Becamex TPHCM, 19h15 ngày 17/4: Tiếp đà thăng hoa

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Becamex TPHCM, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 19h15 ngày 17/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thắng đậm trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Hà Nội cần tiếp tục giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Becamex TPHCM để bám đuổi Ninh Bình.

screenshot-2026-04-17-at-103022.png

Nhận định trước trận Hà Nội vs Becamex TPHCM

Trên bảng xếp hạng V.League, CLB Hà Nội giậm chân ở vị trí thứ 4. Thầy trò HLV Harry Kewell đang kém Ninh Bình 4 điểm. Trận tiếp đón Becamex TPHCM trên sân nhà là cơ hội tốt để Hà Nội giành trọn 3 điểm, qua đó bám đuổi tốp 3. Ở chiều ngược lại, Becamex TPHCM vẫn sa lầy trong cuộc đua trụ hạng V.League mùa này.

Phong độ của Hà Nội khá bất ổn trong giai đoạn gần đây. Trước khi đánh bại Hà Tĩnh, binh đoàn áo tím thua Hải Phòng, thắng SLNA và thắng CAHN. Tính xa hơn trong chuỗi 10 trận gần nhất, Hà Nội thắng 5, hòa một và thua 4. Đó là lý do thầy trò HLV Kewell hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Và với cách biệt hiện tại, Hà Nội không còn cơ hội bám đuổi CAHN. Mục tiêu khả dĩ với họ chỉ là cố gắng chen chân vào nhóm có huy chương.

Phong độ của Becamex TPHCM còn bất ổn hơn thế. Ở trận gần nhất ra sân, đội chủ sân Gò Đậu chơi kiên cường để cầm chân Ninh Bình đến những phút cuối cùng. Dù vậy, bàn thắng của Geovane Magno ở phút 90+5 khiến Becamex TPHCM sụp đổ theo cách không thể cay đắng hơn.

Trước đó, đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh hòa PVF-CAND, thắng Hà Tĩnh, thua Thể Công, thắng Công An TPHCM và thua PVF-CAND. Phong độ của Becamex TPHCM lên xuống quá thất thường và họ chưa đảm bảo một vị trí an toàn để trụ lại ở mùa giải này. Trên BXH, Becamex TPHCM chỉ hơn vị trí áp chót của PVF-CAND 6 điểm. Nếu thua Hà Nội, nhiều kịch bản xấu có thể xảy ra với Becamex TPHCM.

Cả 2 đội đều muốn thắng ở trận này để cận kề hoàn thành mục tiêu lớn nhất tại V.League. Hà Nội có lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội hơn. Phong độ của Becamex TPHCM rất bất ổn. Nhưng chính sự bất ổn của đội khách là lời cảnh báo Hà Nội cần tập trung. Vì trong một ngày đoàn quân của ông Đặng Trần Chỉnh chơi với phong độ xuất thần, họ có thể làm khó Hà Nội như cái cách Ninh Bình chật vật để giành trọn 3 điểm.

Thông tin lực lượng Hà Nội vs Becamex TPHCM

Đội khách không có sự phục vụ của ngoại binh Elisha do nhận 3 thẻ vàng. Phần còn lại của 2 đội sẽ sẵn sàng cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Tâm điểm của trận này vẫn là màn trình diễn của Đỗ Hoàng Hên. Phong độ của Văn Quyết và David Fisher đang khá tốt, đội chủ nhà có thể yên tâm với chất lượng hàng công hiện tại. Ngược lại, Hà Nội phải cải thiện khả năng phòng ngự để chống các tình huống phản công nhanh của Becamex TPHCM.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật, Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Hoàng Hên, Văn Quyết, David Fisher.

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Tuấn Cảnh, Đình Khương, Đắc Vũ, Hồ Tấn Tài, Thanh Hậu, Hugo Alves, Minh Khoa, Việt Cường, Oduenyi.

Dự đoán tỷ số: Hà Nội 2-0 Becamex TPHCM.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
