Trước trận gặp U17 Việt Nam, HLV Indonesia thừa nhận ‘còn rất ít hy vọng đi tiếp’

Đặng Lai

TPO - HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia đang kêu gọi tinh thần chiến đấu của các học trò. Tuy nhiên ông cũng phải thừa nhận rằng tình hình không ủng hộ đội nhà...

Cửa vào bán kết của U17 Indonesia đang hẹp lại sau cú sẩy chân thua 0-1 trước U17 Malaysia, Thất bại này khiến thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto rơi xuống vị trí thứ 3, mới có 3 điểm sau 2 trận.

Trước đó, Indonesia từng khởi đầu đầy hứng khởi bằng chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, song kết quả đó không đủ giúp họ duy trì lợi thế khi bước vào cuộc đua quyết định. Trận thua Malaysia đẩy chủ nhà vào tình cảnh buộc phải thắng ở lượt cuối.

Không những vậy, họ còn phải thắng thật đậm trước U17 Việt Nam. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu nhìn vào những gì các học trò của HLV Cristiano Roland đã thể hiện từ đầu chiến dịch.

670490748-1286637100336867-1132183609149653469-n.jpgU17 Việt Nam đang thể hiện sức công phá bùng nổ

Dù vậy, HLV Kurniawan vẫn chưa từ bỏ niềm tin. Ông thừa nhận cơ hội vào bán kết của Indonesia là rất nhỏ, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. "Đúng là rất nhỏ. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Bây giờ, chúng tôi phải nhìn lại trận đấu đã qua để rút ra được bài học", vị HLV U17 Indonesia nói.

Theo nhà cầm quân này, thất bại trước Malaysia là lời cảnh báo rõ ràng rằng các cầu thủ trẻ Indonesia phải duy trì sự tập trung suốt 90 phút. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến đội bóng phải trả giá đắt, như bàn thua vừa qua. "Chúng tôi cần tiến bộ sau cú ngã vừa qua. Tôi luôn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng và hãy nhẹ nhàng vì các cầu thủ chưa đầy 17 tuổi".

Vấn đề lớn nhất của U17 Indonesia lúc này không chỉ nằm ở việc họ phải đánh bại U17 Việt Nam, mà còn ở chỗ phải nghe ngóng các trận khác. Trong khi Indonesia phải chơi một trận “sinh tử”, Malaysia lại chỉ gặp Timor Leste, đội bị đánh giá yếu hơn đáng kể. Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi nỗ lực đến cùng, Indonesia vẫn cần may mắn song hành.

Theo thể thức giải, chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Bởi vậy, cánh cửa chưa khép lại hoàn toàn với Indonesia, nhưng rõ ràng đã hẹp đi rất nhiều. Trong thế khó, điều Garuda Muda cần làm trước tiên là chiến đấu hết mình trước Việt Nam, trước khi hy vọng phép màu xuất hiện ở chặng cuối.

#U17 Indonesia #U17 Việt Nam #AFF U17 #giải U17 Đông Nam Á #bóng đá trẻ #U17 Malaysia #Garuda Muda #bán kết #bóng đá Đông Nam Á #tin bóng đá #bóng đá Indonesia #U17 AFF Cup #thể thao #bóng đá Việt Nam #Việt Nam vs Indonesia

