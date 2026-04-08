Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang, sinh ngày 14/10/1960; quê quán: Xã Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Đại tướng Phan Văn Giang có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học Quân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: TP.

Đại tướng Phan Văn Giang từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (Chiến đấu tại Cao Bằng) trong giai đoạn 8/1978 - 11/1979. Sau đó, ông có nhiều năm công tác tại Quân đoàn 1, trải qua nhiều vị trí công tác.

Tháng 8/2001, ông là Trung tá, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Từ tháng 9/2001 - 7/2002, ông là Thượng tá, Học viên Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành tại Học viện Lục quân.

Từ 8/2002 - 5/2003, ông là Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; sau đó là Phó Sư đoàn trưởng-Tham mưu trưởng, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (6/2003 - 10/2003); rồi là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (11/2003 - 8/2006).

Trong giai đoạn 9/2006 - 8/2007, ông là Học viên Học viện Quốc phòng; sau đó, giữ chức Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (9/2007 - 7/2008); Phó Tư lệnh về Quân sự Quân đoàn 1 (8/2008 - 1/2009); Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 (2/2009 - 5/2010).

Từ 6/2010 - 9/2011, ông mang quân hàm Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Trong giai đoạn 10/2011 - 2/2014, ông là Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

3/2014 - 3/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1; Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2/2014 - 6/2014).

Tháng 4/2016, ông là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ 5/2016 - 1/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ 1/2021 - 3/2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian từ 4/2021 - 7/2021, ông giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Giai đoạn từ 7/2021 - 1/2026, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

#Phó Thủ tướng Chính phủ #Đại tướng Phan Văn Giang #Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục