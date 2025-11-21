Tuyên Quang: Tạm dừng tất cả xe chở khách tham quan cột cờ Lũng Cú

TPO - UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang thông báo tạm dừng phương tiện chở khách lên cột cờ quốc gia để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch 2025.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú - cho biết, xã đã quyết định tạm dừng tất cả phương tiện giao thông vận chuyển hành khách lên cột cờ quốc gia Lũng Cú. Việc này nhằm tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông.

Cột cờ﻿ Quốc gia Lũng Cú.

Thời gian áp dụng từ ngày 21/11-2/12 trừ xe điện và tổ xe ôm tự quản tại xã. Tuyến đường tạm dừng lưu thông phương tiện tính từ Trạm Biên phòng đến khu vực Cột cờ.

Việc hạn chế phương tiện được thực hiện theo Kế hoạch số 102/KH-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XI và công bố nhận diện thương hiệu du lịch năm 2025.

UBND xã Lũng Cú đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị vận tải và du khách chấp hành để đảm bảo công tác tổ chức lễ hội và giao thông được thông suốt.

Đây là thời điểm hoa Tam giác mạch nở rộ đang khiến lượng du khách đổ về đây tăng mạnh. Nhiều tuyến đường như Quốc lộ 4C, dốc Thẩm Mã… những ngày cuối tuần xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, xe phải nhích từng mét, thậm chí khách phải xuống đi bộ quan sát đường.

Ngoài ra, dịch vụ lưu trú tại Đồng Văn, Lũng Cú và Lô Lô Chải cũng đang trong mùa cao điểm, du khách được khuyến cáo, đặt phòng và thuê xe sớm; khởi hành sớm để hạn chế ùn tắc.