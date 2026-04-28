Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng trăm suất quà tặng gia đình chính sách, công nhân lao động khó khăn tại Gia Lai

Trương Định

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến Gia Lai trao hàng trăm suất quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động khó khăn.

Sáng 28/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động tại tỉnh Gia Lai.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nơi đây là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Mỗi tấc đất, con đường đều ghi dấu sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trương Định.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi đối với số lượng lớn người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó có hơn 42.000 liệt sĩ, hơn 5.500 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh và người có công.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua dù còn nhiều khó khăn sau khi thực hiện các chính sách sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng tỉnh luôn xác định công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, bảo đảm các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đến từng đối tượng thụ hưởng kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, tỉnh Gia Lai là một địa phương có vị trí địa chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa hết sức vẻ vang. Đại tướng nhấn mạnh niềm tự hào về truyền thống cách mạng của vùng đất này - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công và đội ngũ công nhân lao động; nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đại tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế gắn với chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động khó khăn. Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai hiệu quả hơn nữa các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến (96 tuổi, tại phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Trương Định.
Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các đối tượng chính sách và công nhân lao động, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Ảnh: Trương Định.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã trực tiếp trao tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa từ Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tối 27/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường này.

#Gia Lai #Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa quà tặng #gia đình chính sách #giải phóng miền Nam #Quốc tế lao động

