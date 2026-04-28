Ca sĩ Ngô Kiến Huy làm Phó Chủ nhiệm CLB tình nguyện 'Vì bình yên thành phố'

TPO - Ca sĩ Ngô Kiến Huy vừa đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên thành phố” nhiệm kỳ 2026 -2031, một mô hình hướng đến các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ an sinh xã hội và góp phần giữ gìn trật tự, an toàn tại TPHCM.

Ngày 28/4, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức thành công hội nghị Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện "Vì bình yên Thành phố" lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dàn nghệ sĩ cùng chiến sĩ công an TPHCM tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, ca sĩ Ngô Kiến Huy (tên thật là Lê Thành Dương, 38 tuổi) sẽ đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB, trực tiếp phụ trách khối văn nghệ sĩ. Đây là bước đi chiến lược nhằm huy động sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng trong công tác tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

CLB "Vì bình yên Thành phố" là mô hình điểm, mang tính đột phá được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM chủ trì tham mưu. Mục tiêu cốt lõi của CLB là tận dụng sức mạnh của truyền thông số và sự tham gia của các nghệ sĩ, KOLs để lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách khối văn nghệ sĩ.

Dù mới đi vào hoạt động, CLB đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số lan tỏa rộng rãi với sự tham gia của trên 80 nghệ sĩ, KOLs, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng, thu hút hơn 200 triệu lượt tiếp cận; Tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện ma túy và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Về thiện nguyện, CLB vận động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi ma túy và đóng góp gần 3 tỷ đồng cho chương trình "Lan tỏa yêu thương - Vì miền Trung ruột thịt".

Khách mời xem triển lãm hiện vật ma tuý.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Sơn Ngọc Lành - Phó trưởng Phòng PC04, khẳng định mô hình này là minh chứng sinh động cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Với sự tham gia của các nghệ sĩ như Ngô Kiến Huy, CLB kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm truyền thông có chiều sâu, thu hút thêm nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng một thành phố an toàn và văn minh hơn.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, CLB sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối, tập trung vào các dự án truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên.