Học sinh lớp 6 nhặt được sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, trả lại người mất

Diệu Nhi

TPO - Sau khi nhặt được chiếc ví trong đó có tiền mặt, sổ tiết kiệm 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác, em Vũ Văn Hiệp (học sinh lớp 6, xã Thạch Thất, Hà Nội) đã chủ động mang đến Công an xã bàn giao và mong muốn tìm và trả lại chủ sở hữu.

Trên đường về nhà, em Vũ Văn Hiệp (thôn Đồng Cam, xã Thạch Thất, Hà Nội) là học sinh lớp 6B, trường THCS Liên Quan đã nhặt được một chiếc ví da vào tối 25/4 vừa qua.

Kiểm tra bên trong, em Hiệp phát hiện ví có 1.386.000 đồng tiền mặt, một quyển sổ tiết kiệm trị giá 50.000.000 đồng có kỳ hạn cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau đó, em đã chủ động mang chiếc ví đến Công an xã Thạch Thất để trình báo và bàn giao, mong lực lượng chức năng sớm tìm được chủ sở hữu.

Em Vũ Văn Hiệp và lực lượng Công an xã Thạch Thất trao chiếc ví cho chủ nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Thạch Thất đã nhanh chóng rà soát, xác minh thông tin từ các giấy tờ có trong ví. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định chủ nhân của chiếc ví là anh Hoàng Văn Tài và liên hệ, mời anh Tài đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản vào khoảng 20h cùng ngày.

Tại trụ sở Công an xã, toàn bộ tài sản gồm tiền mặt, sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân đã được trao trả đầy đủ cho anh Tài theo đúng quy định. Nhận lại chiếc ví cùng những tài sản quan trọng, anh Tài không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến em Vũ Văn Hiệp và lực lượng Công an xã Thạch Thất vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh nhận lại tài sản bị thất lạc.

Hành động đẹp của em Vũ Văn Hiệp tuy giản dị nhưng rất đáng trân trọng, thể hiện ý thức trung thực, trách nhiệm và lòng tốt của một học sinh nhỏ tuổi. Việc nhặt được của rơi, chủ động tìm cách trả lại người mất không chỉ là biểu hiện của nếp sống văn minh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

#học sinh #trả lại của rơi #trung thực #đạo đức #công an xã #trách nhiệm #sống đẹp #sổ tiết kiệm #giấy tờ tùy thân

