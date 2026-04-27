Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thành tích của học sinh Phú Thọ đầu tiên vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương Lý Thái Dương lập thành tích đặc biệt khi lọt vào chung kết năm và đưa cầu truyền hình trực tiếp sân chơi này về tỉnh Phú Thọ.

Lý Thái Dương (SN 2009) hiện học lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi theo học lớp Hóa trường chuyên Hùng Vương, cậu từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn học này ở cấp II. Dương tự đánh giá học bình thường môn Hóa ở lớp. Phương pháp học của cậu là nắm vững lý thuyết và luyện bài tập từ dễ đến khó để củng cố lý thuyết, các dạng bài tập trong các kỳ thi.

tienphong-olympia-thaiduong.jpg
Thái Dương tại cuộc thi Olympia 26

Năm 2025, Thái Dương đã giành giải quán quân cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng” năm thứ 4, do Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; giành giải Nhất cuộc thi “Hào khí Hùng Vương” năm 2025.

Thái Dương cho biết, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ từ khi còn nhỏ. Ước mơ này đã trở thành hiện thực khi cậu xuất hiện tại Olympia 26 từ trận tuần 1 tháng 3 quý II. Nam sinh đã 3 lần giành vòng nguyệt quế ở các trận tuần, tháng và quý với tổng điểm lần lượt 190, 180, 200.

tienphong-olympia-thaiduong2.jpg
Thái Dương sở hữu 3 vòng nguyệt quế tuần, tháng, quý.

Chuyên gia ngược dòng và vượt chướng ngại vật

Trên hành trình chinh phục Olympia, Thái Dương ghi dấu ấn càng chơi càng hay, ngược dòng giành chiến thắng; là chuyên gia vượt chướng ngại vật khi giải đáp thành công ẩn số qua từng trận tuần, tháng.

Đặc biệt ở trận quý II, ẩn số chướng ngại vật gồm 25 chữ cái được Thái Dương giải đáp từ dữ liệu là nội dung câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Thí sinh cùng chơi ở trận quý nhận xét màn thể hiện này là “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Với việc sẽ góp mặt vào Chung kết năm Olympia 26, Lý Thái Dương là học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) lọt vào trận cuối cùng và đưa cầu truyền hình Olympia về tỉnh Phú Thọ (trước và sau sáp nhập địa giới hành chính).

684117960-1609858171145796-5781844075996677213-n.jpg
Lý Thái Dương

Trên mạng xã hội, fanpage trường THPT chuyên Hùng Vương cũng như trang cá nhân của Lý Thái Dương đã nhận nhiều lời chúc mừng khi nam sinh bước vào Chung kết năm Olympia 26.

Fanpage Sở GD&ĐT Phú Thọ đăng tải: Chúc mừng em Lý Thái Dương (THPT Chuyên Hùng Vương) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 2, đưa cầu truyền hình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 về với quê hương Đất Tổ. Thái Dương đã chứng minh được bản lĩnh của học sinh vùng đất cội nguồn: Điềm tĩnh, trí tuệ và đầy nghị lực. Chiến thắng này không chỉ là vinh quang của cá nhân em hay nhà trường, mà là niềm tự hào chung, tiếp nối truyền thống hiếu học của người dân Phú Thọ.

screen-shot-2026-04-26-at-180211.png
Tường Kha
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe