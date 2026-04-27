Thành tích của học sinh Phú Thọ đầu tiên vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương Lý Thái Dương lập thành tích đặc biệt khi lọt vào chung kết năm và đưa cầu truyền hình trực tiếp sân chơi này về tỉnh Phú Thọ.

Lý Thái Dương (SN 2009) hiện học lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi theo học lớp Hóa trường chuyên Hùng Vương, cậu từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn học này ở cấp II. Dương tự đánh giá học bình thường môn Hóa ở lớp. Phương pháp học của cậu là nắm vững lý thuyết và luyện bài tập từ dễ đến khó để củng cố lý thuyết, các dạng bài tập trong các kỳ thi.

Thái Dương tại cuộc thi Olympia 26

Năm 2025, Thái Dương đã giành giải quán quân cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng” năm thứ 4, do Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; giành giải Nhất cuộc thi “Hào khí Hùng Vương” năm 2025.

Thái Dương cho biết, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ từ khi còn nhỏ. Ước mơ này đã trở thành hiện thực khi cậu xuất hiện tại Olympia 26 từ trận tuần 1 tháng 3 quý II. Nam sinh đã 3 lần giành vòng nguyệt quế ở các trận tuần, tháng và quý với tổng điểm lần lượt 190, 180, 200.

Thái Dương sở hữu 3 vòng nguyệt quế tuần, tháng, quý.

Chuyên gia ngược dòng và vượt chướng ngại vật

Trên hành trình chinh phục Olympia, Thái Dương ghi dấu ấn càng chơi càng hay, ngược dòng giành chiến thắng; là chuyên gia vượt chướng ngại vật khi giải đáp thành công ẩn số qua từng trận tuần, tháng.

Đặc biệt ở trận quý II, ẩn số chướng ngại vật gồm 25 chữ cái được Thái Dương giải đáp từ dữ liệu là nội dung câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Thí sinh cùng chơi ở trận quý nhận xét màn thể hiện này là “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Với việc sẽ góp mặt vào Chung kết năm Olympia 26, Lý Thái Dương là học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) lọt vào trận cuối cùng và đưa cầu truyền hình Olympia về tỉnh Phú Thọ (trước và sau sáp nhập địa giới hành chính).

Lý Thái Dương