Thông tin mới về vụ án đấu thầu thiết bị y tế tại Cà Mau liên quan Công ty AIC

TPO - 2 gói thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Đầm Dơi có liên quan Công ty AIC đã bị khởi tố vụ án, nhưng đến nay chưa khởi tố bị can. Hiện, công an đang trưng cầu giám định hồ sơ thầu, thẩm định giá và thu thập các chứng cứ liên quan theo quy định

Ngày 26/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đang trưng cầu giám định hồ sơ thầu, thẩm định giá và thu thập các chứng cứ liên quan theo quy định đối với 2 gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi có liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Trước đó, ngày 9/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, vụ án vẫn chưa khởi tố bị can do đang trong quá trình thẩm định giá và củng cố hồ sơ.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 12/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự toán dự án mua sắm thiết bị y tế gần 38 tỷ đồng (chi phí thiết bị gần 34,8 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác). Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018.

Sau đó, Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA cho BVĐK Cà Mau có tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do Công ty AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị.

Dù vậy, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là BVĐK Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục. Qua xác định, hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo do Công ty AIC nhập khẩu chỉ có tổng giá trị hơn 13,9 tỷ đồng, thấp hơn mức giá trúng thầu gần 20 tỷ đồng.