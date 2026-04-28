Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

TPO - Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, NSƯT Quốc Tuấn trở lại với vai phản diện trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, nam nghệ sĩ thẳng thắn nói về áp lực phải thành công, việc bị hiểu lầm “chảnh” vì quá khắt khe trong lựa chọn kịch bản và hành trình đồng hành cùng con trai Bôm.

Áp lực thành công đè nặng

Trở lại màn ảnh rộng sau Mùi phở, NSƯT Quốc Tuấn hóa thân thành trưởng bản "nham hiểm" trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Chia sẻ về lần đầu vào vai phản diện trong phim kinh dị, nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận áp lực khi được các đạo diễn, nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng".

"Diễn viên khi được chọn mặt gửi vàng, ngoài tâm thế làm nghề, chúng tôi đều chịu áp lực lớn về việc phim có thành công hay không. Áp lực này đè nặng lên cả ê-kíp, từ đạo diễn đến diễn viên. Khi phim thành công, đó là niềm hạnh phúc chung của tất cả mọi người", nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ.

Nói về vai trưởng bản trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, NSƯT Quốc Tuấn cho biết đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên thuộc thể loại kinh dị, đồng thời là vai phản diện của anh. Trong suốt quãng thời gian gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, anh hầu như chỉ đóng vai phản diện. Ngược lại, trên truyền hình và điện ảnh, anh lại thường được giao các vai chính diện.

Tạo hình của NSƯT Quốc Tuấn trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Chính sự trải nghiệm đa dạng này giúp NSƯT Quốc Tuấn không gặp nhiều khó khăn khi hóa thân vào nhân vật trưởng bản trong phim. Dù vậy, vai diễn này vẫn để lại cho anh không ít tiếc nuối.

"Ban đầu, khi trao đổi với đạo diễn, chúng tôi hình dung nhân vật này sẽ đa chiều hơn. Lần đầu nhân vật xuất hiện trước khán giả sẽ là một người rất tử tế, gần gũi với dân bản. Nhưng càng về sau mới dần lộ ra đây là một con người có nhiều toan tính, thậm chí có phần âm mưu. Nhưng nhân vật này không phải tuyến nhân vật chính nên không có nhiều đất để khai thác trọn vẹn những lớp tính cách đó", NSƯT Quốc Tuấn bộc bạch.

Theo NSƯT Quốc Tuấn, cái khó của phim kinh dị không chỉ nằm ở yếu tố gây sợ bằng hiệu ứng, mà quan trọng hơn là làm sao “đánh lừa” được khán giả. Anh luôn trăn trở cách thể hiện để nhân vật toát lên một cảm giác bất an ngầm, khiến người xem nhận ra có điều gì đó không ổn, ngay cả khi vẻ ngoài vẫn rất đạo mạo.

Cảnh quay khó nhất của NSƯT Quốc Tuấn là cảnh anh rơi từ mái nhà xuống.

Anh khẳng định không ngại làm xấu hình ảnh bản thân, thậm chí còn mong muốn được hóa thân triệt để đến mức khán giả khó nhận ra mình. Tuy nhiên, vì yếu tố thương mại, tạo hình nhân vật vẫn cần giữ những nét nhận diện nhất định, nên anh chỉ thay đổi bằng cách để râu bạc nhằm tạo sự khác biệt. Nam nghệ sĩ cũng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi làm việc với các đạo diễn trẻ và các ê-kíp làm phim hiện nay.

"Tôi mất khoảng một tuần để bắt kịp tốc độ làm việc của ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, sau một thời gian làm phim nghệ thuật với nhịp độ quay chậm rãi. Hiện nay, một bộ phim chỉ thực hiện trong khoảng 40 ngày, với cường độ có thể lên tới 16 tiếng mỗi ngày, đòi hỏi diễn viên phải có thể lực và sự tập trung cao độ", nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Quốc Tuấn cũng chia sẻ về những vất vả, khó khăn, sự cố khi quay phim trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Anh thừa nhận cảnh quay khó nhất và ấn tượng nhất là cảnh anh rơi từ mái nhà xuống.

"Cảnh đó khá nguy hiểm và khiến tôi bầm dập cả người vì khuôn mặt tôi xuất hiện ở tiền cảnh nên không thể dùng diễn viên đóng thế. Chúng tôi quay ở Mộc Châu vào đúng đợt lạnh nhất năm ngoái. Có những cảnh quay trong hang tối, khói giả liên tục được tạo ra, từ ngày này qua ngày khác khiến tôi bị ho và viêm mắt sau khi trở về", nam nghệ sĩ nhớ lại.

Các cảnh quay của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng thường được thực hiện vào chiều muộn, đêm khuya hoặc sáng sớm.

Không chỉ anh mà cả đoàn phim cũng phải "lật ngược giờ sinh học", quay phim vào chiều muộn, đêm khuya hoặc sáng sớm, bởi phim kinh dị cần có tông màu u ám. Với ngần ấy vất vả, NSƯT Quốc Tuấn tiết lộ mức cát-xê của anh "thỏa đáng".

"Những nỗ lực của mình trong nghề được ghi nhận và trân trọng, từ đó mức thù lao cũng ở mức thỏa đáng, không có gì phải phàn nàn. Cơ chế tư nhân rất rõ ràng: anh làm tốt thì anh được trả lương cao. Điều này không chỉ giúp nghệ sĩ có thu nhập tốt mà còn tạo điều kiện để chúng tôi tái tạo sức lao động và cống hiến hết mình cho vai diễn", nghệ sĩ Quốc Tuấn nói.

Lựa chọn kịch bản khắt khe đến mức bị đồn "chảnh"

Sau thời gian dài mới trở lại với điện ảnh, NSƯT Quốc Tuấn không tham vọng trở thành ngôi sao phòng vé miền Bắc hay theo đuổi một danh xưng cụ thể nào. Anh cho rằng những danh xưng này khá "buồn cười". Điều nam nghệ sĩ kỳ vọng chỉ đơn giản là những dự án mình tham gia đều đạt được thành công nhất định và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cho rằng các dự án mình tham gia phần lớn đều có kết quả tích cực. Đây là thành quả của việc anh luôn kỹ lưỡng, trong khâu lựa chọn kịch bản và không dễ dãi khi làm nghề.

"Diễn viên thực chất là khán giả đầu tiên. Khi bản thân bị thuyết phục bởi kịch bản thì mới có cơ sở để tin rằng khán giả cũng sẽ đón nhận. Ngoài thu nhập, việc giữ được uy tín và niềm tin với khán giả, với nhà sản xuất và đạo diễn là điều quan trọng", NSƯT Quốc Tuấn tiết lộ.​

Anh cũng thừa nhận việc từ chối một số kịch bản đôi khi dẫn đến những hệ quả không tốt. Khi kịch bản đến tay, diễn viên có quyền từ chối nhưng đạo diễn có thể không hài lòng hoặc tự ái, khiến diễn viên không được mời hợp tác trong các dự án sau.

“Tất cả đều có hai mặt. Khi là người khó tính, diễn viên sẽ chọn được kịch bản tốt nhưng khi từ chối những kịch bản không tốt thì trường hợp đạo diễn/nhà sản xuất có thể tự ái, thậm chí còn có những điều tiếng không hay như chảnh. Điều này rất khó nhưng chung quy lại những người làm việc với tôi đều thấy thoải mái và hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất vẫn là hoàn thành tốt công việc được giao", NSƯT Quốc Tuấn nói. Anh cũng nhấn mạnh bản thân luôn từ chối dựa trên kịch bản, chứ không vì cá nhân đạo diễn hay nhà sản xuất.

Phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng được quay liên tục trong hơn một tháng ở Mộc Châu, khiến NSƯT Quốc Tuấn khó có thời gian ở bên con trai Bôm, nhưng ngay khi đoàn phim được nghỉ 2-3 ngày anh liền trở lại Hà Nội để về với con.

"Bôm bây giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng bạn ấy rất cần được ra ngoài giao lưu. Đặc thù học nghệ thuật khiến cuộc sống của Bôm khá khép kín, mỗi ngày học đàn trong một căn phòng nhỏ khoảng chục mét vuông, chỉ có cây đàn và thầy dạy, sau đó về nhà lại tiếp tục luyện tập 6-7 tiếng. Việc học này vốn rất khắc nghiệt, luôn ở trong trạng thái khu biệt, nên bạn ấy dễ cảm thấy bí bách", NSƯT Quốc Tuấn chia sẻ.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn vừa là bố, vừa là bạn, vừa là người đồng hành để giúp con giải tỏa về tinh thần Bôm.

Vì thế, khi ở nhà, nam nghệ sĩ thường tranh thủ đưa con đi cà phê hoặc nếu được nghỉ dài hai bố con sẽ đi phượt, đi du lịch để giải tỏa tinh thần. Tuy nhiên, những lúc phải đi quay xa và kéo dài, anh không khỏi lo lắng khi con ở nhà dễ rơi vào trạng thái bí bách.

Có lần đang quay phim tại TPHCM, mới 5 ngày anh đã chủ động chi hàng chục triệu đồng để bay về gấp, chỉ để con được "xả" bớt áp lực. Trong thời gian quay phim tại Mộc Châu, hễ có 3-4 ngày nghỉ là anh lại bắt xe giường nằm trở về, dù mỗi chuyến đi kéo dài 6-7 tiếng và chỉ ở được bên con hơn một ngày rồi lại quay lại đoàn phim.



"Hiện tại Bôm chưa có nhiều bạn bè hay người yêu vì kỹ năng giao tiếp và vấn đề ăn uống vẫn còn những hạn chế nhất định. Tôi vừa là bố, vừa là bạn, là người đồng hành để giúp con giải tỏa về tinh thần", NSƯT Quốc Tuấn nói.

Trong học tập, Bôm tiếp thu tốt và duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, tâm sinh lý của Bôm có nhiều thay đổi, một phần vì mỗi năm đều phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đặc biệt là việc gây mê làm trí nhớ giảm sút đáng kể, việc chụp CT, X-quang liên tục cũng có hại sức khỏe. Lúc bé, Bôm chưa ý thức được nhiều nên vào phòng mổ tâm trạng còn nhẹ nhàng, nhưng giờ lớn rồi, mỗi lần chuẩn bị phẫu thuật bạn ấy đều cảm thấy nặng nề hơn.

Con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn - Bôm theo học chuyên ngành piano.

Về định hướng tương lai của Bôm, NSƯT Quốc Tuấn không đặt áp lực lên con trai mà luôn muốn Bôm phải học thật tốt. Anh luôn quan niệm muốn làm nghề gì cũng phải có nền tảng kiến thức vững chắc. Nam nghệ sĩ không muốn con vội vàng đi biểu diễn khi chưa thực sự chín muồi.

"Bố là người làm chuyên nghiệp nên bố muốn con khi xuất hiện phải thực sự thuyết phục khán giả bằng tài năng, chứ đừng để người ta thấy mình chơi chưa hay rồi sau này lấy lại tình cảm của họ khó lắm. Bôm cũng rất hiểu và đồng ý với những kinh nghiệm mà bố chia sẻ", NSƯT Quốc Tuấn cho biết.

NSƯT Quốc Tuấn tiết lộ mục tiêu lớn nhất của anh là Bôm có thể tự lập và nuôi sống bản thân bằng chính nghề đã lựa chọn. Hiện tại, việc con đã có trong tay một chuyên môn nhất định được xem là bước khởi đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, anh không vội cho con tham gia biểu diễn sớm, bởi nếu kết quả không như kỳ vọng, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

Thay vào đó, anh định hướng để Bôm tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng và mở rộng cảm thụ âm nhạc, chỉ xuất hiện khi thực sự tự tin. Theo anh, hành trình phía trước còn dài, việc chậm lại một vài năm không phải là điều đáng lo. Dù đôi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa đi biểu diễn khiến Bôm có phần sốt ruột, nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để em nỗ lực rèn luyện nhiều hơn.

