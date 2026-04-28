Thế giới

Đàm phán với Mỹ đình trệ, Ngoại trưởng Iran gặp Tổng thống Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại St. Petersburg, trong đó ông bày tỏ hy vọng người dân Iran sẽ vượt qua "giai đoạn khó khăn" và hòa bình sẽ sớm được thiết lập.

1472485.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Tass)

Nga từng nhiều lần đề nghị làm trung gian hòa giải để giúp khôi phục lại sự ổn định ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Nước này cũng đề nghị giúp lưu trữ uranium làm giàu của Iran như một cách để giảm bớt căng thẳng, một đề nghị mà Mỹ chưa chấp nhận.

“Về phần mình, chúng tôi sẽ làm mọi điều có lợi cho các bạn và tất cả các dân tộc trong khu vực để đảm bảo hòa bình được thiết lập càng sớm càng tốt”, Tổng thống Putin nói với Ngoại trưởng Araqchi, theo truyền thông nhà nước Nga.

“Tuần trước tôi đã nhận được lời nhắn từ Lãnh tụ Tối cao Iran. Tôi muốn nhờ ông chuyển lời cảm ơn chân thành nhất của tôi và xác nhận rằng Nga, giống như Iran, sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ chiến lược giữa hai nước”.

Năm 2025, Iran đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược 20 năm với Nga.

Đáp lại, Ngoại trưởng Araqchi cho biết, quan hệ giữa Nga và Iran sẽ tiếp tục được củng cố, và ông cảm ơn Tổng thống Putin về sự hỗ trợ của Mátxcơva.

Nga là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của ông Araqchi. Trước đó, ông đã tới Pakistan và Oman để trao đổi với các bên trung gian về khả năng nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Tại Pakistan, hai bên đã thảo luận về các điều kiện để nối lại đàm phán. Trong khi tại Oman, ông Araqchi cho biết đã thảo luận về những lợi ích chung của hai nước tại eo biển Hormuz.

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Tehran đang xem xét yêu cầu đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông nói với các phóng viên ở Nga, rằng Tổng thống Trump yêu cầu đàm phán vì Mỹ chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình.

Trước đó, ông Trump đã ra lệnh hủy chuyến thăm Pakistan của các đặc phái viên Mỹ, và nói rằng Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán.

