Xã hội

Từ chiều tối nay, miền Bắc đón mưa rất to

Nguyễn Hoài

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối nay (28/4) đến sáng 29/4, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày mai trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 21-24 độ, vùng núi dưới 21 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, sáng nay khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ, từ đêm xuống còn 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng khu tây bắc có nơi trên 35 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày gió đông nam đến nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31-33 độ, đêm xuống còn 22-24 độ.

Từ chiều tối nay đến sáng mai (29/4), miền Bắc có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo mưa to ở miền Bắc kéo dài đến sáng 29/4. Ngày 29/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc chỉ khoảng 25-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Từ ngày 1/5, miền Bắc nắng trở lại, từ ngày 3/5, miền Bắc có nắng nóng 34-36 độ.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo ngày mai (29/4), Thanh Hoá đến Nghệ An có mưa to, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện các đợt mưa rải rác.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-37 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Dự báo từ ngày 30/4-2/5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

