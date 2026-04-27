85 ngày ‘chạy đua với mặt trời’ của Công binh Việt Nam

TPO - Tại khu vực Abyei ở châu Phi, Đội Công binh số 4 Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương vừa tổ chức bàn giao tuyến đường kết nối Abyei - Agok dài 37km. Công trình hoàn thành trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày trong điều kiện địa hình, thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với Phái bộ UNISFA và đời sống người dân địa phương.

Mở mạch giao thông giữa vùng đất khắc nghiệt

Theo Đội Công binh số 4, tuyến đường Abyei - Agok là trục giao thông huyết mạch, kết nối khu vực trung tâm Abyei với Agok, đồng thời tạo hành lang liên thông giữa phía Bắc và phía Nam, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của Phái bộ UNISFA cũng như đời sống dân sinh.

Trong nhiều năm, do đặc thù nền “đất sét đen” cùng mưa lớn kéo dài, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, cứu trợ nhân đạo và việc đi lại của người dân địa phương.

Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng khiến giao thông bị gián đoạn.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 đã khẩn trương triển khai kế hoạch thi công với số nhân sự lớn, cùng hàng chục phương tiện như xe tải, máy gạt, máy lu, máy húc, xe cẩu và nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Nhịp độ thi công được duy trì liên tục 10 giờ mỗi ngày, từ 6 giờ đến 17 giờ, làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Địa chất đặc thù khiến quá trình thi công đối mặt với nhiều thách thức khi mùa khô thì mặt đường nứt nẻ, bụi dày, còn mùa mưa lại sình lầy, dễ lún sụt phương tiện. Đặc biệt, thời tiết năm nay ở đây diễn biến bất thường, mưa đến sớm từ giữa tháng 3 càng làm tăng áp lực về tiến độ.

Những người lính Công binh Việt Nam miệt mài trên công trường thi công tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực trung tâm Abyei với Agok.

Với khối lượng thi công lớn gồm gần 300 nghìn m3 đất đen, khoảng 70 nghìn m3 cát, gần 32 nghìn m3 lớp cấp phối murram (đất đỏ laterit) cùng hệ thống cống thoát nước đồng bộ, tuyến đường đã được hoàn thành trong 85 ngày, vượt kế hoạch 35 ngày.

Chia sẻ về quá trình thi công, Trung tá Trịnh Văn Cường - Đội trưởng Đội Công binh số 4, cho biết: “Trong điều kiện địa hình và thời tiết phức tạp, toàn đơn vị đã tổ chức thi công khoa học, tận dụng tối đa thời gian thuận lợi và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Phái bộ và chính quyền địa phương giao”.

Những ngày “chạy đua với mặt trời”

Để hoàn thành tuyến đường trước mùa mưa, phía sau công trường là những ngày làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ có thời điểm lên tới 50°C. Lực thi công duy trì liên tục 10 giờ mỗi ngày để giữ tiến độ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Những ngày "chạy đua với mặt trời" của Đội Công binh số 4.

Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, đội hình xe - máy thi công đã nhanh chóng bám tuyến, tranh thủ từng giờ trước khi cái nóng đạt đỉnh. Giữa bão bụi và nền đất sét đặc quánh, những bữa cơm dã chiến diễn ra vội vàng bên vệ đường, dưới những khoảng bóng râm hiếm hoi.

Trong khoang lái, do cộng hưởng với hơi nóng từ động cơ, nên nhiệt độ luôn ở mức rất cao, nhưng các kíp vận hành vẫn duy trì cường độ làm việc liên tục. Thiếu tá Đặng Việt Hùng - Phân đội Công binh Cầu đường, chia sẻ rằng trong điều kiện như vậy, mỗi thao tác điều khiển máy móc đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dây chuyền thi công.

Bên cạnh đó, môi trường thi công nhiều đất sét và bụi mịn, khiến nhiều thiết bị nhanh xuống cấp, cần bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên trong điều kiện thiếu thốn vật tư. Vì thế, tổ kỹ thuật luôn trong trạng thái sẵn sàng để bảo đảm phương tiện vận hành liên tục.

Tuyến đường Abyei - Agok chính thức được khánh thành, đánh dấu nỗ lực đặc biệt của Đội Công binh số 4 Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Abyei.

Chỉ huy Đội Công binh số 4 Việt Nam trao tặng quà hỗ trợ người dân địa phương trong buổi lễ bàn giao tuyến đường.

Thiếu tá Phạm Văn Hoan - Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, cho biết: “Chúng tôi xác định phải tranh thủ từng giờ để xử lý sự cố, bởi chỉ khi máy móc hoạt động ổn định thì tiến độ thi công mới được bảo đảm, từ đó tuyến đường mới có thể sớm hoàn thành để phục vụ người dân và nhiệm vụ của Phái bộ”.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, khi doanh trại trở nên yên tĩnh, các cán bộ, chiến sĩ mới có thời gian kết nối với gia đình qua những cuộc gọi ngắn trong điều kiện sóng không ổn định. Do khoảng cách 5 múi giờ, nên khi Abyei bước vào buổi tối, ở quê nhà đã là đêm khuya. Tuy vậy, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi vẫn là nguồn động viên tinh thần để họ tiếp tục bám trụ công trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao.