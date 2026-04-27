Iran nói cùng Trục kháng chiến đối phó kẻ thù, tung bộ ảnh phụ nữ tuần hành ủng hộ quân đội

TPO - Tướng Iran tuyên bố, các lực lượng vũ trang của Iran và “Trục kháng chiến” đã có kế hoạch đối phó kẻ thù, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ và Israel sẽ phải hứng chịu đòn đánh còn nặng nề hơn nếu họ tiếp tục tấn công. Trong khi đó, nguồn tin phương Tây nói rằng, Iran đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh.

Phó Tổng thanh tra Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết, các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Trục kháng chiến” đã có kế hoạch đối phó kẻ thù, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ và Israel sẽ phải hứng chịu đòn đánh còn nặng nề hơn nếu tiến hành một cuộc tấn công mới, hãng tin Iran Fars đưa tin sáng nay 27/4.

Chuẩn tướng Mohammad Jafar Asadi phát biểu với Fars về phản ứng của Iran trước các hành động khiêu khích tiềm tàng từ “kẻ thù Mỹ - Do Thái”: “Đối phương đang tìm cách áp đặt các yêu sách mang tính bắt nạt tại eo biển Hormuz, nhưng điều đó sẽ không xảy ra”.

Ông Asadi nhấn mạnh: “Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là khu vực liên quan Iran và các nước láng giềng; người Mỹ không có quyền đưa ra ý kiến về khu vực này”.

Cho rằng đối phương muốn chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của Iran, ông nói: “Chúng tôi nói rõ với người Mỹ: đây không phải là Venezuela để các ông có thể khai thác tài nguyên, bởi hệ thống của Cộng hòa Hồi giáo Iran và dân tộc Iran sẽ đứng lên chống lại”.

Phụ nữ Iran tuần hành ủng hộ các lượng lượng vũ trang Iran chống Mỹ và Israel. Ảnh: Tasnim.

Trong khi đó, tướng Esmail Qa’ani, Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh, sự đoàn kết và gắn kết trên toàn bộ mặt trận kháng chiến hiện mạnh mẽ và chặt chẽ hơn bao giờ hết. “Và hiện nay trọng tâm là hỗ trợ Hezbollah cùng các thành phần khác của mặt trận kháng chiến”, ông nói.

Tướng Qa’ani nói thêm: “Lịch sử chứng minh rằng, trong những thập niên gần đây, chế độ Do Thái chưa từng kết thúc bất kỳ cuộc chiến nào với việc đạt được mục tiêu đề ra. Thất bại tại Nam Li-băng chỉ là sự tiếp nối của quy luật lịch sử đó”.

“Trục kháng chiến” là thuật ngữ do Iran và các lực lượng đồng minh sử dụng để chỉ một mạng lưới liên kết lỏng lẻo gồm các quốc gia và tổ chức vũ trang tại Trung Đông cùng chung mục tiêu chống lại ảnh hưởng của Mỹ và Israel. Mạng lưới này không phải là một liên minh chính thức mà được hình thành trên cơ sở lợi ích chiến lược và ý thức hệ, với Iran đóng vai trò trung tâm, hỗ trợ tài chính, vũ khí và huấn luyện cho các lực lượng như Hezbollah, Hamas, các nhóm vũ trang Shiite tại Iraq, chính quyền Syria và lực lượng Houthi ở Yemen; đồng thời phối hợp ở các mức độ khác nhau nhằm đối đầu Israel, ủng hộ Palestine và mở rộng ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Nghị sĩ Nga: Iran có hàng chục nghìn tên lửa và UAV, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử

Iran đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang sinh tử với Mỹ, sở hữu hàng chục nghìn tên lửa và máy bay không người lái (UAV), một nghị sĩ cấp cao của Nga nói với hãng tin Nga TASS ngày 27/4.

“Người Iran đã chuẩn bị rất kỹ cho chiến tranh. Họ đã đưa gần như toàn bộ các cơ sở tên lửa xuống dưới lòng đất, khiến chúng cực kỳ khó bị tấn công, đồng thời phân tán trên khắp cả nước. Họ dường như có hàng chục nghìn UAV. Họ cũng có tên lửa và đã chuẩn bị mọi thứ này trong thời gian dài, cả về kinh tế lẫn ở mức độ sinh tồn”, ông Alexey Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, nói.

Theo ông Pushkov, cuộc xung đột này mang tính sống còn đối với Iran và nước này sẽ “chiến đấu đến cùng”. “Nhưng với Mỹ, đây không phải là cuộc chiến mang tính sinh tồn, mà là cái họ gọi là cuộc chiến tự chọn. Và trong một cuộc chiến như vậy, nhiều người Mỹ đang chỉ trích Tổng thống Donald Trump”, ông nhận định.

Cơ cấu chỉ huy phức tạp của các lực lượng vũ trang Iran. Video: Al Jazeera.

Tổng thống Nga Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. “Có”, ông Peskov nói với TASS khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có kế hoạch gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, người dự kiến thăm Mátxcơva vào thứ Hai hay không. Trước đó, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga xác nhận với TASS rằng, ông Araghchi sẽ tới Nga để thảo luận về giải pháp cho tình hình Trung Đông.

Iran đã gây thiệt hại 5 tỷ USD cho các căn cứ quân sự Mỹ

Iran được cho là đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho các khí tài, căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, làm dấy lên nghi vấn về mức độ minh bạch của chính quyền Tổng thống Trump liên quan chi phí sửa chữa, trang tin chính trị Mỹ The Hill đưa tin ngày 27/4.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, sáu nguồn tin phương Tây am hiểu tình hình nói rằng, các đường băng, hệ thống radar hiện đại, hàng chục máy bay, kho bãi, sở chỉ huy, nhà chứa máy bay và hạ tầng thông tin vệ tinh đã bị lực lượng Iran tấn công.

Thiệt hại trải rộng tại nhiều quốc gia Trung Đông và có thể tiêu tốn tới 5 tỷ USD để sửa chữa. Con số này chưa bao gồm chi phí khắc phục các hệ thống radar, vũ khí, máy bay và thiết bị khác bị hư hỏng nặng hoặc không thể phục hồi sau các cuộc không kích của Iran.

Thiệt hại ban đầu được ghi nhận tại căn cứ Camp Buehring của Mỹ ở Kuwait, khi một máy bay tiêm kích F-5 của Iran tấn công trong những ngày đầu của cuộc chiến (bắt đầu ngày 28/2 bằng loạt không kích của Mỹ và Israel).

Các căn cứ không quân Al Dhafra và căn cứ quân sự Al Ruwais tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) bị hư hại kho nhiên liệu, phòng khám y tế, nhà chứa máy bay, doanh trại cùng nhiều công trình khác.

Căn cứ không quân Prince Sultan tại Ảrập Xêút, căn cứ Muwaffaq Salti tại Jordan, cùng các cơ sở Camp Arifjan, Camp Buehring và cảng Shuaiba ở Kuwait cũng ghi nhận thiệt hại đối với tài sản của Mỹ.

Ba quan chức Mỹ cho biết, trụ sở Hải quân Mỹ tại Bahrain bị hư hại nghiêm trọng, cùng ít nhất hai hệ thống phòng không. Chi phí sửa chữa riêng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có thể lên tới 200 triệu USD, theo một quan chức Quốc hội Mỹ dẫn đánh giá của Lầu Năm Góc.

Đánh giá độc lập từ Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) cho thấy lực lượng Iran cũng tấn công căn cứ Ali Al Salem tại Kuwait, đường băng căn cứ Al Udeid ở Qatar và một kho đạn tại căn cứ quân sự ở miền bắc Iraq.

“Trong khuôn khổ chiến dịch Cuồng nộ, chi phí để tái thiết hạ tầng quân sự Mỹ ở nước ngoài có thể bao gồm sửa chữa, xây dựng lại, thay thế hoàn toàn hoặc thậm chí từ bỏ các địa điểm”, bà Mackenzie Eaglen, chuyên gia cao cấp tại AEI, nhận định. “Thiệt hại chiến tranh cũng bao gồm chi phí ước tính đối với các công trình không thể cứu vãn”, bà nói thêm.

Các khí tài quân sự khác bị hư hại bao gồm ít nhất một máy bay chiến đấu, một chục UAV MQ-9 Reaper, hai máy bay tiếp dầu MC-130, trực thăng và một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry.

Tháng 3, Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho sáu ngày đầu của cuộc chiến với Iran đã vượt 11,3 tỷ USD, chưa tính chi phí sửa chữa. Riêng trong hai ngày đầu, Mỹ đã chi 5,6 tỷ USD cho đạn dược.

Các cuộc họp báo cung cấp thông tin cho các nghị sĩ Mỹ về chi phí chiến dịch quân sự vẫn rất hạn chế, gây lo ngại trong giới lập pháp. “Chúng tôi đã hỏi suốt nhiều tuần nhưng không nhận được thông tin cụ thể, ngay cả khi Lầu Năm Góc đang đề xuất ngân sách ở mức cao kỷ lục”, một nghị sĩ nói.

