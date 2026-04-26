Mỹ thất bại trong chiến dịch thu giữ uranium của Iran?

TPO - Nhà phân tích Christopher Helali cho rằng, chiến dịch giải cứu sĩ quan Mỹ ở Iran hồi đầu tháng này “thực chất là một nỗ lực thất bại của Washington nhằm thu giữ uranium làm giàu của Iran”.

Ông Christopher Helali đã trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin RT tại một địa điểm bên ngoài thành phố Isfahan, nơi chính quyền Iran trưng bày xác máy bay Mỹ bị phá hủy trong khu vực.

Trước đó, Washington đã xác nhận việc mất hai máy bay vận tải MC-130J Hercules, bốn trực thăng MH-6 Little Bird, một máy bay A-10 Thunderbolt và một máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong cái mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ” để giải cứu một sĩ quan trên chiếc F-15E Strike Eagle bị Iran bắn hạ.

Tuy nhiên, chuyên gia Helali khẳng định, chiến dịch cứu hộ chỉ là vỏ bọc cho “một chiến dịch khai thác uranium làm giàu của lực lượng đặc nhiệm Mỹ”.

“Mức độ tàn phá của tất cả các thiết bị còn lại cho thấy đây là một chiến dịch lớn, có lẽ đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, và rõ ràng là nó đã thất bại hoàn toàn”, ông Helali nói.

Một bằng chứng khác cho thấy Mỹ đang tìm kiếm uranium làm giàu là “một hộ chiếu của một kỹ sư cơ khí chuyên về công nghệ hạt nhân có khả năng xử lý vật liệu phóng xạ” đã được tìm thấy trong đống đổ nát, nhà phân tích nói thêm.

Ông đã tự quay phim các mảnh vỡ của máy bay Mỹ, mà ông nói rằng bao gồm “nhiều bộ phận của các máy bay MC-130 khác nhau, và các trực thăng Little Bird - những chiếc trực thăng nhỏ được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng, không thể loại trừ khả năng chiến dịch giải cứu thành viên phi hành đoàn máy bay F-15 bị bắn rơi của Mỹ là một vỏ bọc để “chiếm uranium làm giàu” từ Iran.

“Khu vực nơi sĩ quan Mỹ mất tích là ở Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad, cách rất xa khu vực mà lực lượng Mỹ dự định đổ bộ ở miền trung Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói. “Không nên loại trừ khả năng đây là một chiến dịch đánh lừa để chiếm uranium làm giàu”.

Hồi cuối tháng 3, có thông tin cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc tiến hành một chiến dịch quân sự để thu giữ khoảng 450 kg uranium từ Iran. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, có thể yêu cầu lực lượng Mỹ phải đóng quân ở Iran nhiều ngày hoặc lâu hơn.

Theo các quan chức Mỹ, uranium của Iran được cho là đang được cất giữ tại các địa điểm quan trọng, bao gồm một đường hầm ngầm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan và một kho chứa tại Natanz.

Tuy nhiên, Mỹ có thể tránh được chiến dịch này nếu Iran đồng ý giao nộp uranium thông qua một thỏa thuận đàm phán.