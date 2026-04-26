Hà Nội: Xử phạt chủ tài khoản Facebook tung tin 'cả làng bị thu hồi đất'

TPO - Công an xã An Khánh, TP Hà Nội vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp bịa đặt thông tin về việc thu hồi đất.

Cơ quan công an làm việc với N.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã An Khánh phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung "cả làng sẽ bị thu hồi hết đất nông nghiệp".

Đây là thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Cơ quan công an đã tiến hành xác minh và làm rõ người đăng tải thông tin là N.T.N (trú tại xã An Khánh).

Ngày 23/4, Công an xã An Khánh đã làm việc với N.T.N.

Tại cơ quan Công an, N.T.N khai nhận nội dung đăng tải trên là không đúng sự thật, do bản thân tự nghĩ ra.

Công an xã An Khánh đã ra Quyết định xử phạt trường hợp vi phạm với số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.