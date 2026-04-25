Lĩnh 3 năm tù vì livestream lăng mạ cơ quan tư pháp

Phú Nguyễn

TPO - Bà Mai Thị Hạ 65 tuổi, nhiều lần đến trụ sở cơ quan công quyền (huyện Hàm Yên cũ của tỉnh Tuyên Quang), livestream trên Facebook chửi bới, lăng mạ cơ quan công quyền và một số lãnh đạo.

Ngày 24/4, TAND khu vực 2, tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Thị Hạ (trú tại thôn Cầu Mới, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/5 đến ngày 30/5/2025, do không nhất trí với kết quả giải quyết tranh chấp của tòa án, bà Hạ đã nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các nội dung có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan chính quyền, cơ quan tiến hành tố tụng và một số cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ.

Bị cáo Mai Thị Hạ tại phiên tòa.

Ngoài ra, bị cáo Hạ còn nhiều lần đến trụ sở cơ quan công quyền, TAND huyện Hàm Yên trước đây, nay là TAND khu vực 2 - Tuyên Quang để livestream xúc phạm cơ quan tòa án và một số cá nhân có chức danh tư pháp, chức vụ lãnh đạo trên Facebook.

Cơ quan công tố xác định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các cơ quan liên quan.

Căn cứ khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Mai Thị Hạ về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

#Livestream #lăng mạ #xúc phạm #Tuyên Quang

