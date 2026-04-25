Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt giữ hai mẹ con cướp giật tiền của người bán vé số dạo

Cảnh Kỳ

TPO - Công an tại Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số dạo.

Trước đó, sáng 22/4, Công an xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của bà N.T.M (SN 1953, bán vé số dạo) bị 2 đối tượng cướp giật số tiền hơn 1,5 triệu đồng, tại khu vực chợ Phú Hiệp.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 19h cùng ngày, công an đã xác định, bắt giữ thủ phạm là V.T.G (SN 1993) và L.T.P (SN 1972, mẹ của G, cùng trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng quanh co, chối tội, nhưng trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, do cần tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

#cướp giật #Vĩnh Long #bắt giữ #vé số dạo #tội phạm #công an

