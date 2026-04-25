Bắt giữ hai mẹ con cướp giật tiền của người bán vé số dạo

TPO - Công an tại Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số dạo.

Trước đó, sáng 22/4, Công an xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của bà N.T.M (SN 1953, bán vé số dạo) bị 2 đối tượng cướp giật số tiền hơn 1,5 triệu đồng, tại khu vực chợ Phú Hiệp.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 19h cùng ngày, công an đã xác định, bắt giữ thủ phạm là V.T.G (SN 1993) và L.T.P (SN 1972, mẹ của G, cùng trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng quanh co, chối tội, nhưng trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, do cần tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.