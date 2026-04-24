Thế giới

Iran tăng cường liên lạc với Pakistan giữa lúc ngừng bắn mong manh

Quỳnh Như

TPO - Iran tăng cường liên lạc với Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa có dấu hiệu ổn định lâu dài.

Hôm thứ Sáu (24/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Mohammad Ishaq Dar, tập trung vào nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, hai ngoại trưởng "đã trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực, thỏa thuận ngừng bắn và nỗ lực ngoại giao đang được Islamabad theo đuổi".


Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Phía Pakistan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và hợp tác để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực trong thời gian sớm nhất.

"Ngoại trưởng Araghchi đánh giá cao vai trò hỗ trợ nhất quán và mang tính xây dựng của Pakistan trong vấn đề này, và cả hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ", người phát ngôn cho biết.

Quân đội Pakistan chưa công bố chi tiết cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Araghchi và Tư lệnh quân đội Munir. Tuy nhiên, ông Munir được xem là một trong những nhân vật trung gian chủ chốt trong các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Tehran chưa xác nhận việc tham gia vòng đàm phán tiếp theo dự kiến tổ chức tại Islamabad.

Iran có thể chịu lệnh phong tỏa trong nhiều tháng

Trong một diễn biến khác, Kenneth Katzman chuyên gia phân tích tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội ở Washington cho biết, Iran không xuất khẩu dầu mới trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các cảng biển, nhưng Tehran hiện có từ 160 đến 170 triệu thùng dầu "đang lưu thông" trên các tàu khắp thế giới.

"Số thùng dầu này đã đi qua eo biển Hormuz trước khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa, hiện đang nằm trên hàng trăm tàu ​​chở dầu và đang chờ được vận chuyển", ông Kenneth Katzman nói.

Theo ông, dựa trên nguồn cung đó, Tehran sẽ có nguồn thu đủ dùng đến tháng 8 bất chấp lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ.

"Đây là khoảng thời gian không ngắn. Câu hỏi là liệu Tổng thống Donald Trump có chờ được đến lúc đó hay không", ông Kenneth Katzman nói, đồng thời cho rằng Washington có thể buộc phải lựa chọn giữa việc leo thang xung đột hoặc chấp nhận một thỏa thuận kém tham vọng hơn.

"Có lẽ ông ấy sẽ phải xem xét đến việc leo thang xung đột nếu muốn đạt được kết quả như mong muốn, hoặc ông ấy sẽ phải chấp nhận một thỏa thuận kém hơn so với lý tưởng ban đầu", ông Kenneth Katzman nói thêm.

Quỳnh Như
CNN
