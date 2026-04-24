Israel tuyên bố sẵn sàng đưa Iran trở về 'thời kỳ đen tối'

Quỳnh Như

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Israel sẵn sàng tái tấn công Iran với mức độ "tàn khốc hơn", trong khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự với 19 tàu chiến tại khu vực, làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm thứ Năm (23/4) cho biết, Israel sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

"Israel sẵn sàng tái khởi động cuộc tấn công nhằm vào Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng cho các hoạt động phòng thủ và tấn công. Các mục tiêu đã được xác định", ông nói.

f51af6da-0bc3-43c4-96f1-a376de4899e0-1.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz.

Theo ông Katz, Israel đang "chờ đợi tín hiệu từ Mỹ. Chúng tôi có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đen tối và lạc hậu bằng cách phá hủy các cơ sở năng lượng, điện cũng như các cơ sở hạ tầng kinh tế quốc gia".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm rằng "lần này cuộc tấn công sẽ khác biệt và tàn khốc hơn, sẽ giáng những đòn chí mạng vào những điểm yếu nhất, làm rung chuyển và sụp đổ nền móng của Iran".

19 tàu chiến Mỹ hiện diện trong khu vực

Trong một diễn biến khác, một quan chức Mỹ cho biết hải quân nước này hiện triển khai 19 tàu chiến tại Trung Đông, tăng mạnh so với khoảng 15 tàu ghi nhận trước đó trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Hiện có 19 tàu đang hoạt động trong khu vực, bao gồm: tàu sân bay (USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford; tàu khu trục (USS Bainbridge, USS Thomas Hudner, USS Frank E. Petersen Jr, USS Delbert D Black, USS Michael Murphy, USS Mitscher, USS Rafael Peralta, USS Spruance, USS Milius, USS Churchill, USS Truxton, USS Mahan); tàu chiến ven biển (USS Canberra và USS Tulsa), và nhóm sẵn sàng đổ bộ (USS Tripoli, USS New Orleans, USS Rushmore).

Ngoài ra, các tàu USS John Finn, USS Pinckney, USS Higgins, USS Mustin, USS McFaul, USS John L. Canley và USS Santa Barbara đều đang hoạt động tại Ấn Độ Dương.

Mỹ cũng tăng cường hoạt động kiểm soát trên biển khi thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13/4. Tính đến nay, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng ít nhất 33 tàu và tiến hành kiểm tra nhiều tàu bị nghi vận chuyển dầu liên quan đến Iran, trong đó có các vụ đổ bộ lên tàu diễn ra tại Ấn Độ Dương.

Việc gia tăng hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ, kết hợp với những tuyên bố cứng rắn từ phía Israel, cho thấy nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh các bên liên quan liên tục phát tín hiệu sẵn sàng cho các kịch bản quân sự.

CNN
