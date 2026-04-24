Iran đưa ra 'danh sách mục tiêu' ở Trung Đông trong trường hợp xung đột với Mỹ leo thang

TPO - Iran tuyên bố đã chuẩn bị kịch bản đáp trả toàn diện nếu Mỹ hoặc Israel tấn công, bao gồm nhắm vào hạ tầng năng lượng, phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược và mở rộng đòn đánh vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Hãng thông tấn Fars đưa tin, quân đội Iran đã chuẩn bị một "danh sách mục tiêu" nhằm đáp trả trong trường hợp Mỹ tái diễn các hành động quân sự, dựa trên nguyên tắc "có đi có lại".

Theo đó, nếu Mỹ hoặc Israel tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ nhắm vào những nhà máy điện tại Israel và các đồng minh của Mỹ trong khu vực Trung Đông. Trong kịch bản Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, Iran cảnh báo sẽ đóng cửa Bab el-Mandeb và rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - hai tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn với thương mại năng lượng toàn cầu.

Theo Fars, nếu xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào lãnh thổ Iran, Tehran sẽ kiểm soát các căn cứ của Mỹ trong khu vực bằng cách tận dụng sự ủng hộ của người dân địa phương và các lực lượng uỷ nhiệm.

Lực lượng Hải quân Iran tuyên bố "chờ sẵn" tàu chiến Mỹ

Chánh án Tòa án tối cao Iran, Gholam Hossein Mohseni Ejei cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẵn sàng tấn công các tàu hải quân Mỹ bằng xuồng cao tốc và phương tiện dưới nước không người lái (UUV).

"Hạm đội tuần tra của IRGC, với các tàu cao tốc và tàu không người lái, đang chờ sẵn bên trong các hang động dưới biển ngoài khơi đảo Farur, phía nam Iran để tấn công các tàu chiến Mỹ xâm phạm, nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đối phương", Press TV dẫn lời ông Mohseni Ejei cho biết hôm thứ Năm (23/4).

Ông nói thêm rằng lực lượng Mỹ thậm chí "không dám tiếp cận" eo biển Hormuz, và dẫn chứng những gì ông mô tả là các cuộc chạm trán gần đây liên quan đến tàu USS Michael Murphy và USS Frank E. Peterson.

Tuần trước, Press TV đưa tin lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khóa mục tiêu vào các tàu chiến của Mỹ trước khi chúng rút lui. Theo báo cáo, 16 tên lửa đã sẵn sàng nhắm vào tàu USS Michael Murphy và USS Frank E. Peterson sau khi các tàu này không chú ý đến những cảnh báo ban đầu từ lực lượng hải quân Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã bị Mỹ "phong tỏa nghiêm ngặt"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết eo biển Hormuz đã bị Mỹ phong tỏa hoàn toàn và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi Tehran đồng ý một thỏa thuận với Washington.

"Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Không tàu nào có thể ra vào mà không có sự chấp thuận của Hải quân Mỹ. Eo biển này đã bị phong tỏa nghiêm ngặt cho đến khi Iran đạt được thỏa thuận", ông Trump viết trên Truth Social.

