Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh phá huỷ các tàu Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị hải quân phá huỷ ngay lập tức bất kỳ tàu nào của Iran bị phát hiện rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường gấp ba hoạt động rà phá mìn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (23/4) cho biết đã ra lệnh cho quân đội Mỹ "bắn và tiêu diệt" bất kỳ tàu nào, dù là tàu nhỏ đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz mà "không được do dự".

"Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ chiếc tàu nào, dù nhỏ đến đâu đi nữa... đang rải thủy lôi trong vùng biển eo biển Hormuz. Không được phép do dự. Thêm vào đó, các tàu quét thủy lôi của chúng tôi đang rà soát eo biển ngay bây giờ", ông Trump viết trên Truth Social.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho biết quân đội Mỹ đang tăng cường các hoạt động rà phá bom mìn tại tuyến đường thủy quan trọng này.

"Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động đó, nhưng với cường độ gấp ba lần!", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực đảm bảo an ninh tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua.

Tuyên bố của Tổng thống Trump lặp lại lập trường cứng rắn mà ông từng đưa ra từ tháng trước, trong bối cảnh Washington đang tìm cách kiểm soát lưu thông hàng hải tại khu vực giữa áp lực kinh tế toàn cầu gia tăng.

Trong khi đó, Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh Mỹ nhiều lần khẳng định đã gây tổn thất nặng cho lực lượng Hải quân Iran, với khoảng 150 tàu bị phá hủy. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn duy trì năng lực tác chiến với các tàu nhỏ linh hoạt.

Cùng ngày, ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với giới lãnh đạo Iran khi ông chờ đợi một đề xuất "thống nhất" để chấm dứt xung đột.

"Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai là người lãnh đạo của họ! Họ thực sự không biết!", Tổng thống Mỹ Trump viết trên Truth Social.

Mỹ đổ bộ lên một tàu không quốc tịch ở Ấn Độ Dương

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Iran. Động thái này làm gia tăng đối đầu giữa Washington và Tehran tại khu vực eo biển Hormuz.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết lực lượng của họ đã tiến hành chặn bắt và kiểm tra tàu M/T Majestic X, một tàu không quốc tịch bị trừng phạt vì vận chuyển dầu từ Iran tại Ấn Độ Dương, thuộc khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ.

"Lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc chặn bắt trên biển và kiểm tra tàu M/T Majestic X, một tàu không quốc tịch bị trừng phạt đang vận chuyển dầu từ Iran, ở Ấn Độ Dương... Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu", tuyên bố cho biết.

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu M/T Majestic X.

Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải quốc tế nhằm ngăn chặn các mạng lưới bị coi là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo vùng biển quốc tế không thể bị lợi dụng làm "lá chắn" cho các hoạt động vi phạm.

Đầu tuần này, Bộ Chiến tranh Mỹ đã đổ bộ lên tàu M/T Tifani, một tàu không quốc tịch khác, vốn bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Iran.

