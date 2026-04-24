Ngừng bắn Li-băng - Israel mong manh: Thiếu Hezbollah và Iran, nguy cơ đổ vỡ cao

Quỳnh Như

TPO - Chuyên gia cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Li-băng và Israel khó duy trì nếu thiếu sự tham gia của các bên chủ chốt, dù Mỹ đang thúc đẩy gia hạn thêm ba tuần.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Li-băng và Israel được gia hạn thêm ba tuần nhưng đối mặt nguy cơ đổ vỡ, khi các bên quan trọng như Hezbollah và Iran không tham gia đàm phán.

Nghiên cứu viên về chính sách công tại Đại học Mỹ ở Beirut, Rami Khouri nhận định, việc duy trì lệnh ngừng bắn sẽ "rất khó khăn" do tồn tại nhiều mâu thuẫn và lỗ hổng trong thỏa thuận hiện tại. Theo ông, Mỹ và Israel đang gây áp lực buộc Li-băng chấp nhận một thỏa thuận mà "một nửa người dân không ủng hộ".

"Có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều điểm yếu và lỗ hổng", ông Khouri nói về các cuộc đàm phán và thỏa thuận.

Vụ nổ sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Li-băng.

Ông Khouri mô tả bối cảnh hiện nay là "cuộc đấu tranh vì Li-băng", nhấn mạnh rằng hòa bình không thể đạt được thông qua áp lực ngoại giao hay chính trị. Ông cho rằng sự tham gia của Hezbollah và Iran là yếu tố then chốt, nhưng khả năng này khó xảy ra.

Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ hy vọng hòa bình có thể đạt được trong vòng ba tháng nếu Mỹ và Israel chấp nhận đề xuất kế hoạch hòa bình của các nước Ả Rập.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn sau cuộc gặp giữa quan chức Israel và Li-băng tại Nhà Trắng. Ông cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Li-băng tăng cường năng lực tự vệ trước Hezbollah.

"Cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp! Mỹ sẽ hợp tác với Li-băng để giúp nước này tự bảo vệ mình trước Hezbollah", ông Trump viết trên Truth Social.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu được công bố tuần trước, dự kiến ​​sẽ hết hạn sau mười ngày.

"Cơ hội lớn" đạt thoả thuận hoà bình

Tổng thống Donald Trump ca ngợi "cuộc gặp gỡ tuyệt vời" giữa các quan chức Israel và Li-băng tại Nhà Trắng, đồng thời nói với các phóng viên rằng ông dự kiến ​​sẽ sớm đón tiếp hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia này đến Washington.

"Chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời với các quan chức cấp cao của Li-băng và Israel, và tôi nghĩ rằng Tổng thống Li-băng và Thủ tướng Israel sẽ đến đây trong vài tuần tới. Họ đã đồng ý gia hạn thêm ba tuần nữa, tôi đoán là họ sẽ ngừng bắn và không bắn thêm nữa. Hãy chờ xem. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ bày tỏ lạc quan rằng vẫn có "cơ hội lớn" để đạt được hòa bình giữa Israel và Li-băng trong năm nay, song thực tế cho thấy tiến trình này còn phụ thuộc vào nhiều biến số phức tạp trong khu vực.

Al Jazeera, CNN
#Li-băng #Israel #ngừng bắn #Hezbollah #Iran #hòa bình #xung đột #Mỹ #thoả thuận

