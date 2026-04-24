Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt nữ giám đốc hợp thức doanh thu cho 3 doanh nghiệp, trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Hoài Văn

TPO - Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan đã sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.

Ngày 23/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.

4514026774977307860.jpg
Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan. Ảnh CA

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6/3/2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

#trốn thuế #hóa đơn trái phép #Đà Nẵng #Võ Thị Ngọc Lan #điều tra

