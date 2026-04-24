Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Hoàng An

TPO - Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Chiều 23/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Đăng Thái (SN 1995, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC) mức án 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội, các bị cáo Hoàng Mạnh Thắng (SN 1994, Phụ trách quản lý Marketing) và Nguyễn Văn Huy (SN 1998, phụ trách quản lý kinh doanh NAC) cùng lĩnh mỗi người 3 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Ánh Ngọc (SN 1989, kế toán NAC) lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Diễn biến xét xử cho thấy, Thái là giám đốc, đại diện theo pháp luật NAC, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Công ty có vốn góp của Thái 65%, Thắng 20%, Huy 15%, hưởng lợi theo tỷ lệ vốn góp.

screen-shot-2026-04-23-at-174152.png
Bị cáo Vũ Đăng Thái tại phiên tòa.

Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, các bị cáo lại thống nhất hình thức bán hàng online, quản lý bán hàng thực tế trên phần mềm Tuha. Tiền hàng không được chuyển vào tài khoản Công ty NAC mà vào tài khoản cá nhân của nhân viên hoặc người nhà của Thái.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2023, nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, 3 bị cáo sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm: Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế; hệ thống sổ kế toán tài chính báo cáo thuế để khai thuế, với mức doanh thu thấp hơn nhiều lần thực tế.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong vụ án, Thái là người quản lý toàn bộ hoạt động; Huy và Thắng chịu trách nhiệm quản lý số liệu bán hàng và chi phí quảng cáo; Ngọc tổng hợp số liệu bán hàng trên Tuha, chi phí và hoạt động kinh doanh thực tế của công ty sau đó cập nhật vào phần mềm.

Hoàng An
