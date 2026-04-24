Trốn truy nã, vượt biên sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

A Lù

TPO - Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lò Văn Ngoan sau quá trình đối tượng này lẩn trốn từ từ Bắc vào Nam, thậm chí sang cả nước ngoài.

Đối tượng Ngoan bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CALC

Theo hồ sơ, ngày 12/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên (cũ) ra quyết định truy nã đối với Lò Văn Ngoan (SN 2005, trú tại bản Khoang, xã Mường Than, huyện Than Uyên cũ) về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi ở nhằm che giấu tung tích.

Quá trình lẩn trốn, Ngoan di chuyển qua nhiều địa phương. Tháng 4/2023, đối tượng đến Bắc Ninh làm thuê tại các công trình xây dựng. Đến tháng 6/2024, Ngoan vào TP Hồ Chí Minh làm việc tại một lò mổ ở huyện Hóc Môn. Sau đó, đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia, tham gia hoạt động tại một cơ sở lừa đảo trực tuyến.

Đối tượng Ngoan tại cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CALC

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 22/12/2023, Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu Bộ Công an phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng. Tuy nhiên, do thường xuyên thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc với gia đình, tung tin giả nhằm đánh lạc hướng, khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã quay về Việt Nam, lẩn trốn tại Bắc Ninh. Rạng sáng 23/4/2026, tổ công tác đã bắt giữ thành công khi Ngoan đang ẩn náu tại phường Phương Liễu (Bắc Ninh).

#Công an tỉnh Lai Châu #Trộm cắp tài sản #đối tượng #lệnh truy nã

