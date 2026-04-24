Không cứu được 'Bẫy tiền'

TPO - Trong bối cảnh điện ảnh Việt còn dè dặt với các đề tài công nghệ, lừa đảo trực tuyến, việc một đạo diễn dám thử sức với tội phạm mạng là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thực tế phòng vé quá nghiệt ngã với một tác phẩm có chất lượng tốt và đề tài tiên phong. "Bẫy tiền" khởi chiếu từ 8/4 và lặng lẽ rút rạp khi chưa kịp bán vé tròn một tháng, thu về hơn 3 tỷ đồng.

Nỗ lực bứt khỏi vùng an toàn

Trong bức tranh điện ảnh Việt vài năm trở lại đây, sự lặp lại về đề tài là điều dễ nhận thấy. Phim tình cảm gia đình, phim kinh dị với công thức hù dọa quen thuộc liên tục chiếm sóng rạp chiếu. Giữa dòng chảy đó, Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương xuất hiện như một nỗ lực bứt khỏi vùng an toàn, chọn khai thác đề tài tội phạm công nghệ - hướng đi còn khá mới mẻ với thị trường trong nước. Tuy nhiên, thực tế phòng vé quá nghiệt ngã so với một tác phẩm có chất lượng tốt và đề tài tiên phong. Bộ phim khởi chiếu từ 8/4 và lặng lẽ rút rạp khi chưa kịp bán vé tròn một tháng, thu về hơn 3 tỷ đồng.

Ê-kíp nỗ lực đẩy mạnh cinetour nhưng không cứu vãn được doanh thu.

Với Bẫy tiền, đạo diễn Oscar Dương thể hiện sự nghiêm túc khi bước vào vai trò đạo diễn điện ảnh lần đầu: từ lựa chọn diễn viên, nghiên cứu đề tài tới mong muốn tạo ra một phim vừa hấp dẫn, vừa cảnh tỉnh. Ê-kíp sản xuất cho biết bộ phim có sự tham vấn từ các chuyên gia an ninh mạng và luật sư, nhằm đảm bảo tính chân thực trong việc tái hiện các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Oscar Dương cho biết phim khai thác ứng dụng Dealz mang tính chất đại diện cho một kiểu quyền lực hiện đại. Nếu trước đây, trong nhiều câu chuyện, con người bị điều khiển bởi một cá nhân cụ thể, một tổ chức cụ thể hay một thế lực hữu hình, thì trong Bẫy tiền, đạo diễn thử một dạng thao túng khác, âm thầm hơn, khó nhận diện hơn và cũng gần với đời sống hiện đại. Đó là khi một hệ thống công nghệ có thể len vào nhu cầu, tâm lý và lựa chọn của con người, khiến họ tưởng rằng mình đang hoàn toàn chủ động trong khi thực ra đang bị dẫn dắt.

Liên Bỉnh Phát đóng chính bộ phim về lừa đảo công nghệ.

Ý tưởng của phim độc đáo, được triển khai chỉn chu bởi dàn diễn viên có thực lực. Trong khi Liên Bỉnh Phát đã chứng minh được khả năng diễn xuất ở nhiều tác phẩm, Tam Triều Dâng có màn thể hiện giàu cảm xúc. Bên cạnh Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) nhân vật có chiều sâu và đấu tranh nội tâm mạnh mẽ là Tâm (Tam Triều Dâng) dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn nhưng cũng rất nhạy bén. Diễn biến tâm lý của nhân vật Tâm cũng được khai thác khá sâu khi bị đặt vào hoàn cảnh ngặt nghèo, buộc phải đưa ra nhiều lựa chọn đau lòng giữa tình yêu và công việc.

Tương tác giữa Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng ở mức tốt, thể hiện được tình cảm sâu đậm của nam, nữ chính. Trong khi đó, tuyến phụ gồm Kiều Oanh, Lê Hải, Mai Cát Vi tròn vai, không để lại nhiều vết gợn.

'Bẫy tiền' thiếu gì?

Dù kịch bản chưa thực sự mượt mà, nhưng với tất cả nỗ lực của ê-kíp, Bẫy tiền xứng đáng có thành tích thương mại khá khẩm hơn so với doanh thu vỏn vẹn 3 tỷ đồng ở phòng vé.

Nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt khẳng định với PV Tiền Phong rằng Bẫy tiền khiến khán giả bị cuốn vào hành trình đi tìm lối thoát của nhân vật Đăng Thức, với ý nghĩa cảnh tỉnh xã hội khá rõ ràng. Phim được đạo diễn chăm chút, dàn diễn viên lăn xả nhưng vẫn tồn tại quá nhiều vấn đề để trở thành một hiện tượng phòng vé, hoặc chí ít không đẩy nhà sản xuất vào tình cảnh phải bù lỗ.

Việc phải hoãn chiếu và chỉnh sửa kịch bản là bất lợi thứ nhất của Bẫy tiền. Đề tài thời sự và bắt trend thực tế lại là con dao hai lưỡi, khi chủ đề chưa thực sự đủ sức hút với tệp khán giả gen Z. Dàn diễn viên của phim không hút khán giả, nhưng cũng chưa hẳn vô danh. Liên Bỉnh Phát dù khẳng định thực lực ở dòng phim nghệ thuật nhưng chưa có duyên với tác phẩm doanh thu cao. Tam Triều Dâng chưa phải cái tên đủ xuất sắc, nổi bật để kéo khán giả ra rạp.

"Thiên thời, địa lợi không đứng về phía Bẫy tiền. Đụng phải đối thủ quá lớn là Hẹn em ngày nhật thực, sau đó là loạt phim ra rạp dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 khiến Bẫy tiền quá khó bán vé. Bộ phim của Oscar Dương không tạo được tiếng vang, cộng thêm khâu quảng bá yếu khiến tình thế càng khó khăn. Và hơn hết, thị trường điện ảnh Việt vẫn có nhiều biến số, tình huống khó đoán định", anh Phong Việt nói.

Nhìn vào tình hình của thị trường hiện tại, chuyên gia cho rằng một bộ phim muốn đạt doanh thu tốt cần đứng vững trên chiếc kiềng 3 chân, gồm: chất lượng kịch bản tốt, thời điểm ra rạp phù hợp, chiến lược truyền thông hiệu quả. Kết cục của Bẫy tiền phản ánh thực tế phim vừa thiếu trụ cột truyền thông, vừa chọn sai thời điểm ra rạp khi đụng trúng đối thủ mạnh.

Năng lực của Ảnh đế Liên Bỉnh Phát cũng không cứu được doanh thu thảm hại của Bẫy tiền. Liên Bỉnh Phát ở Bẫy tiền cũng là trường hợp đáng tiếc khi có thừa khả năng nhưng cái duyên vẫn chỉ dừng lại ở những bộ phim có giá trị nghệ thuật, chưa gắn được tên tuổi với tác phẩm thương mại. Nhìn nhận ở góc độ của thị trường, với phần đông khán giả vẫn chuộng những bộ phim giải trí, Liên Bỉnh Phát chưa phải cái tên hút người xem.

So sánh với trường hợp của Khương Lê ở Hẹn em ngày nhật thực, chuyên gia càng cho rằng Liên Bỉnh Phát kém may mắn. Nếu cái tên ít kinh nghiệm, ít phủ sóng hơn như Khương Lê lại có một vai ám ảnh về mặt cảm xúc, góp phần nâng đỡ tác phẩm Hẹn em ngày nhật thực, thì Liên Bỉnh Phát ở Bẫy tiền lại thiếu sự bùng nổ, chưa làm cho bộ phim và nhân vật của mình trở nên hay hơn. Nam diễn viên kẹt ở tình thế không bị khán giả đánh giá thấp, nhưng cũng chẳng đủ hấp dẫn để làm ngôi sao bảo chứng doanh thu phim.

Với Bẫy tiền, nỗ lực tiên phong là điều không thể phủ nhận. Trong bối cảnh điện ảnh Việt còn dè dặt với các đề tài công nghệ, việc một đạo diễn dám thử sức với tội phạm mạng là tín hiệu tích cực. Dù kết quả phòng vé chưa như kỳ vọng, bộ phim vẫn góp thêm một hướng đi mới cho thị trường. Vấn đề còn lại là làm thế nào để những hướng đi này không trở thành đường cụt.

