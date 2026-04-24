Bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TPHCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Hà Nội).

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Theo kế hoạch, TPHCM triển khai rất nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, phong phú, sôi nổi trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham mưu kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

TPHCM cũng khởi công đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đặc biệt, Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Người vào sáng ngày 2/7 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra ngay sau đó.

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao dịp này. Đáng chú ý, chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Hà Nội) và điểm cầu phụ tại địa bàn phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, diễn ra từ 21-21h15 ngày 2/7 tại 3 điểm (khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu) và dự kiến các điểm bắn tầm thấp phù hợp khác.