Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngô Tùng

TPO - Chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TPHCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Hà Nội).

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Theo kế hoạch, TPHCM triển khai rất nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, phong phú, sôi nổi trên nhiều lĩnh vực.

tphcm-nhin-tu-tren-cao.jpg
TPHCM lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Hoàng

Trong đó, UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham mưu kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

TPHCM cũng khởi công đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đặc biệt, Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Người vào sáng ngày 2/7 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra ngay sau đó.

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao dịp này. Đáng chú ý, chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Hà Nội) và điểm cầu phụ tại địa bàn phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, diễn ra từ 21-21h15 ngày 2/7 tại 3 điểm (khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu) và dự kiến các điểm bắn tầm thấp phù hợp khác.

