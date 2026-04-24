Khoa học

Phát hiện khỉ vàng thuộc nhóm nguy cấp bị nuôi nhốt trái phép ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Ngày 24/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị phát hiện, xử lý một cá nhân nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã trái phép. Trong đó, có khỉ vàng thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Công an phát hiện cá nhân nuôi nhốt khỉ vàng thuộc nhóm nguy cấp.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 14/4, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hợp Lý phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện ông LTT. (SN 1990, trú tại thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) nuôi nhốt nhiều động vật trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông LTT. đang nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã gồm: 1 cá thể khỉ vàng (tên khoa học: Macaca mulatta), trọng lượng khoảng 1,8kg; 3 cá thể sóc bụng đỏ và 10 cá thể chim ngũ sắc.

Trong đó, cá thể khỉ vàng là loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; các cá thể sóc bụng đỏ và chim ngũ sắc là động vật rừng thông thường.

Tại thời điểm kiểm tra, ông LTT. không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc cũng như giấy phép liên quan đến việc nuôi nhốt số động vật nêu trên. Làm việc với cơ quan chức năng, ông này khai nhận cá thể khỉ vàng được mua và nuôi nhốt từ năm 2022; các cá thể sóc và chim được mua vào đầu năm 2026 với mục đích nuôi làm sinh vật cảnh.

Khỉ vàng thuộc nhóm nguy cấp bị nuôi nhốt trái phép.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với ông LTT. về hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, đồng thời tạm giữ toàn bộ số động vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

#khỉ vàng #động vật hoang dã #Phú Thọ #nuôi nhốt trái phép #động vật quý hiếm

