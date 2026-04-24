Đàn chim lạ hàng trăm con xuất hiện tại Hà Tĩnh là loài quý hiếm trong Sách đỏ

Hoài Nam

TPO - Sau khi xuất hiện đàn chim lạ với số lượng lớn tại phường Sông Trí, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã xác định đây một trong những loài chim quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngày 23/4, ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn xác nhận, đàn chim hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí những ngày qua được xác định là loài cò nhạn, còn gọi cò ốc.

Đây là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Chúng thường di cư về các vùng rừng ngập mặn, đồng ruộng theo mùa với số lượng lớn để ăn ốc bươu vàng, côn trùng.

Đàn cò nhạn xuất hiện hàng trăm con trên xứ đồng Khu Bắp.

Trước đó như đã đưa tin, thời gian gần đây, người dân địa phương phát hiện đàn chim hàng trăm con thường xuyên bay về khu vực đồng ruộng và bãi đất trống vào sáng sớm và chiều tối để kiếm ăn.

Đàn chim có đặc điểm thân cao, chân dài, lông trắng ở phần trước và xám ở phía sau, di chuyển theo đàn lớn, gây chú ý trong cộng đồng.

Ngay sau khi xác định loài, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, săn bắt hoặc gây tác động đến đàn chim. Các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

