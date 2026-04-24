Cứu hộ thành công nhiều động vật quý hiếm

TPO - Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) vừa cứu hộ thành công cặp mẹ con loài Tê tê – loài thú bị săn lùng và buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới. Một cá thể Chồn bạc má bị thương nặng cũng được cứu hộ thành công.

SVW phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương vừa tiếp nhận và cứu hộ thành công một cặp mẹ con Tê tê Java, do người dân tự nguyện giao nộp thông qua chính quyền địa phương tại Quảng Trị.

Cá thể tê tê mẹ nặng 2,9kg, trong khi cá thể con chỉ nặng 445g. Khi được tiếp nhận, cả hai đều có dấu hiệu căng thẳng và mất nước nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

Đội cứu hộ đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch hai lần mỗi ngày, đồng thời bổ sung vitamin và theo dõi sát sao nhằm ổn định thể trạng.

Trong khi đó, cá thể chồn bạc má nặng 735g được ghi nhận trong tình trạng nguy kịch. Con vật bị suy kiệt nặng, mất nước nghiêm trọng, đặc biệt có vết thương sâu do bẫy gây hoại tử, lộ xương.

Cá thể Chồn bạc má bị thương nặng trước khi được cứu hộ.

Hiện cá thể này chưa thể tự ăn uống và đang được ưu tiên truyền dịch, chăm sóc đặc biệt để ổn định sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật điều trị. Theo SVW, đây là minh chứng rõ nét cho những hậu quả nghiêm trọng từ nạn săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Đại diện SVW cho biết, đơn vị cảm ơn sự hợp tác của người dân và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Điều này không chỉ giúp cứu sống các cá thể quý hiếm mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.

Cặp mẹ con Tê tê Java được cứu hộ.

Trước đó, ngày 15/4, SVW cũng đã phối hợp cùng Vườn quốc gia Bạch Mã và Vườn quốc gia Cúc Phương tái thả 9 cá thể Tê tê Java về môi trường tự nhiên. Đây đều là những cá thể được cứu hộ từ các vụ buôn bán, săn bắt trái phép trên cả nước.

Trước khi tái thả, các cá thể đã trải qua quá trình kiểm dịch, chăm sóc và phục hồi kỹ lưỡng, đảm bảo đạt các tiêu chí về sức khỏe và bản năng sinh tồn.

Việc lựa chọn địa điểm tái thả được thực hiện cẩn trọng, dựa trên các tiêu chí như hệ sinh thái phù hợp, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho các cá thể sau khi trở về tự nhiên.

Tê tê Java hiện được xếp vào nhóm Cực kỳ Nguy cấp theo phân loại của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và thuộc nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán loài này đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tính đến nay, SVW đã cứu hộ hơn 1.800 cá thể tê tê, góp phần quan trọng trong nỗ lực bảo tồn loài thú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đang từng bước phục hồi quần thể tê tê tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ đa dạng sinh học và chấm dứt nạn săn bắt động vật hoang dã.