Đề xuất chi hơn 1.150 tỷ đồng ‘kích hoạt’ Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

TPO - Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, tạo điều kiện để cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình sớm đi vào vận hành. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 2/5 và dự kiến trình Chính phủ xem xét trong tháng 5 tới.

Theo đề xuất, tổng nguồn lực ngân sách nhà nước dự kiến bố trí trong 3 năm lên tới hơn 1.150 tỷ đồng. Khoản kinh phí này tập trung vào hai mục tiêu chính là đào tạo nhân lực và hỗ trợ vận hành giai đoạn đầu, khi hai cơ sở mới chưa thể tự chủ tài chính.

Cụ thể, khoảng 161 tỷ đồng được dành cho công tác đào tạo nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại cơ sở 2. Phần còn lại, gần 993 tỷ đồng, được phân bổ cho các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với viên chức và người lao động trong thời gian từ khi bắt đầu hoạt động đến hết năm 2028 hoặc đến khi đơn vị có thể tự cân đối thu chi.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho lực lượng luân chuyển từ Hà Nội về Ninh Bình làm việc. Theo đó, mức hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng; chi phí đi lại giữa hai cơ sở được tính theo mức tối đa 3,6 triệu đồng/xe/ngày.

Song song, cơ chế thu hút nhân lực cũng được thiết kế với mức hỗ trợ bình quân hàng tháng khá cao nhằm giữ chân đội ngũ chất lượng. Dự kiến, bác sĩ có thể nhận khoảng 15,6 triệu đồng/người/tháng, điều dưỡng khoảng 12,2 triệu đồng, còn các vị trí khác như hành chính, hộ lý vào khoảng 11,6 triệu đồng. Các mức này được xây dựng trên cơ sở thu nhập hiện có tại cơ sở chính, bao gồm lương và các khoản phụ cấp.

Lý giải cho đề xuất, cơ quan soạn thảo cho rằng trong giai đoạn đầu vận hành, số lượng nhân lực thường trú tại cơ sở 2 lớn trong khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, kéo theo chi phí sinh hoạt và đi lại tăng cao. Đồng thời, lượng bệnh nhân chưa ổn định khiến nguồn thu chưa đủ bù đắp chi phí, gây áp lực lớn lên thu nhập của cán bộ y tế. Vì vậy, việc hỗ trợ tài chính là cần thiết để bảo đảm đời sống, tạo sự yên tâm công tác và duy trì chất lượng chuyên môn.

Bộ Y tế cũng thừa nhận việc làm việc xa nơi cư trú, đặc biệt là di chuyển thường xuyên giữa Hà Nội và Ninh Bình, có thể tác động nhiều hơn đến lao động nữ, nhất là những người có con nhỏ, trong khi dự thảo hiện chưa đề cập các chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm này.

Theo đánh giá tác động, các cơ chế đề xuất sẽ giúp ổn định đội ngũ nhân lực, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn để hai bệnh viện tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực tuyến cuối, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng lớn.

Tuy vậy, cơ quan soạn thảo cũng cảnh báo việc áp dụng cơ chế đặc thù có thể làm gia tăng gánh nặng ngân sách, đồng thời đặt ra bài toán về sự công bằng với các cơ sở y tế khác không được hưởng chính sách tương tự. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, xu hướng “đặc thù hóa” có thể lan rộng, gây phân tán nguồn lực và ảnh hưởng đến tính thống nhất của hệ thống chính sách.

Mục tiêu được Bộ Y tế đặt ra là hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động trong quý II/2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xem là mốc thời gian then chốt sau nhiều năm hai dự án chậm tiến độ, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư và ảnh hưởng đến kỳ vọng giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Về nhân lực, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở 2 trong giai đoạn 1 bao gồm hơn 600 cán bộ y tế, trong đó tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học (Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II) chiếm tỷ trọng lớn. Đây là những chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các khoa, phòng trọng điểm của cơ sở 1, trực tiếp tham gia vào công tác khám, phẫu thuật, điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

Bệnh viện Bạch Mai đã phân công các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa luân phiên trực tiếp quản lý và điều hành chuyên môn tại cơ sở 2. Lịch làm việc của các chuyên gia đầu ngành về Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Thần kinh... sẽ được niêm yết công khai và đồng bộ trên hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao mà không cần di chuyển về Hà Nội.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, về đội ngũ nhân lực y tế khi bệnh viện đi vào hoạt động bệnh viện đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực từ nhiều năm trước. Nhiều bác sĩ được tuyển từ 6-7 năm nay đã trải qua quá trình đào tạo thực chiến tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở mới. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng liên tục tuyển thêm bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên đồng thời nhận hồ sơ từ các trường y, trường nghề.

