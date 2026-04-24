Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức khám và phát thuốc miễn phí tại Hóc Môn

Hưởng ứng Ngày “Sức khỏe Toàn dân” (07/04) với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã tổ chức chương trình khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Hóc Môn cũ). Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm hiện thực hóa sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ thị lực cho cộng đồng mà Bệnh viện luôn hướng tới.

Chương trình Khám và phát thuốc miễn phí tại xã Đông Thạnh - Hóc Môn

Vào thứ Tư, ngày 22/04/2026, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã có mặt tại số 10A, đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Hóc Môn cũ) để thực hiện chương trình thăm khám mắt miễn phí cho người dân địa phương.

Đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa trao chứng nhận đồng hành cùng người dân trong hành trình chăm sóc thị lực cộng đồng cho đại diện địa phương

Với quy mô phục vụ khoảng 200 người, chương trình đã mang đến gói dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho tất cả người dân có nhu cầu khám mắt. Bên cạnh việc kiểm tra thị lực, mỗi người dân đến khám sẽ được tham gia buổi hội chợ 0 đồng và nhận được những phần quà sức khỏe vô cùng thiết thực.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc thăm khám mắt lâm sàng, mà còn lồng ghép các hoạt động tư vấn, giúp bà con hiểu rõ hơn về tinh thần chủ động trong việc phòng chống bệnh, đặc biệt là bệnh lý chuyên khoa mắt. Đây là nỗ lực thiết thực của Bệnh viện nhằm xóa bỏ rào cản về chi phí, giúp những người dân chưa có điều kiện dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế chuyên khoa mắt chất lượng cao.

Hội chợ 0 đồng cùng những phần quà sức khỏe vô cùng thiết thực được trao đến mỗi người dân đến khám

Quy trình tận tâm và những giá trị đọng lại trong ngày hội chăm sóc sức khỏe

Ngay từ sáng sớm, không khí tại địa điểm khám đã trở nên nhộn nhịp. Dù số lượng bà con tập trung khá đông, nhưng nhờ công tác điều phối chuyên nghiệp và khoa học của đội ngũ nhân viên y tế, mọi khâu từ tiếp đón, đo thị lực đến tư vấn chuyên sâu đều diễn ra một cách trật tự và chu đáo.

Tại các bàn khám, hình ảnh các bác sĩ kiên nhẫn giải thích từng chỉ số, tư vấn tình trạng mắt và hướng dẫn cách chăm sóc thị lực đúng cách đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đội ngũ điều dưỡng luôn túc trực hỗ trợ, ân cần dìu dắt các cụ cao tuổi di chuyển, tạo nên một không gian thân thiện, ấm áp và đầy tính nhân văn.

Sự thành công của chương trình không chỉ đo bằng số lượng bệnh nhân được khám, mà còn đọng lại ở những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay cảm ơn chân thành của bà con trước khi ra về. Đó là những minh chứng sống động nhất cho không khí của một ngày hội sức khỏe đúng nghĩa - nơi sự chuyên nghiệp hòa quyện cùng lòng nhân ái.

Bác sĩ tận tình khám và tư vấn tình trạng mắt cho từng người

Hành trình lan tỏa tinh thần vì cộng đồng của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa

Chương trình tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn không phải là hoạt động riêng lẻ, mà là mắt xích tiếp theo trong hành trình chăm sóc thị lực cộng đồng của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa. Trước đó, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện cũng đã có mặt trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ các trường tiểu học cho đến đại học và nhiều địa điểm cộng đồng khác trên địa bàn.

Viết tiếp hành trình, điểm dừng chân tại xã Đông Thạnh mang ý nghĩa đặc biệt khi tập trung hỗ trợ những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận với môi trường y tế hiện đại. Điểm sáng nổi bật của chương trình chính là hoạt động cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí cho tất cả bà con đến tham dự. 200 suất khám và thuốc bổ trợ được trao đi chính là 200 lời cam kết về một cộng đồng khỏe mạnh, nơi mỗi cá nhân đều ý thức được giá trị của việc bảo vệ thị lực ngay từ sớm.

Sự kiện khám mắt tại xã Đông Thạnh một lần nữa khẳng định sứ mệnh xuyên suốt của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa trong việc đóng góp vào sức khỏe thị giác cộng đồng. Hành trình lan tỏa ánh sáng sẽ không dừng lại, bởi mỗi đôi mắt sáng chính là một mảnh ghép quan trọng cho một "Việt Nam khỏe mạnh".

