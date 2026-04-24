Tiếp bài 'Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ': Lời khuyên của bác sĩ uy tín

​Nhóm phóng viên ​

TP - Hàng loạt quảng cáo làm răng sứ “giá chỉ vài triệu đồng” cho cả hàm, đi kèm cam kết bảo hành “trọn đời”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia uy tín, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là một “chiêu” làm giá: Nơi yếu tố chuyên môn, chi phí thực và tâm lý người tiêu dùng đan xen phức tạp.

​Coi chừng “bẫy” sính ngoại

Răng sứ là một dịch vụ y khoa, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và quy trình chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều cơ sở nha khoa hiện nay lại vận hành theo hướng thương mại hóa.

Một bác sĩ lâu năm trong lĩnh vực răng hàm mặt (thuộc Bệnh viện Răng hàm mặt TƯ) cho biết, không ít phòng khám không do bác sĩ trực tiếp đầu tư mà thuộc về các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh. Điều này dẫn tới việc mục tiêu lợi nhuận đôi khi được đặt lên trên yếu tố chuyên môn.

“Có những trường hợp quảng cáo làm răng thẩm mỹ chỉ khoảng 20 triệu đồng cho cả hàm. Bệnh nhân đến và bị mài răng xong, phòng khám bắt đầu tư vấn rằng loại đã chọn không phù hợp, khuyến nghị chuyển sang loại cao cấp hơn. Khi đó, bệnh nhân đã ở thế ‘đâm lao phải theo lao’, buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn nhiều lần”, vị bác sĩ chia sẻ.

Một trong những chiêu thức phổ biến là đưa ra nhiều lựa chọn vật liệu với mức giá khác nhau, thường gắn với xuất xứ như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thụy Sỹ… Trong khi đó, theo chuyên gia, sự khác biệt thực tế giữa một số dòng sản phẩm không quá lớn. Tuy nhiên, tâm lý “sính ngoại” của người Việt lại khiến nhiều bệnh nhân sẵn sàng chi thêm tiền để chọn các loại được quảng cáo là nhập khẩu cao cấp.

“Có khi thực chất chỉ có hai phân khúc chất lượng, nhưng phòng khám lại chia thành ba, bốn loại để tạo cảm giác đa dạng và đánh vào tâm lý người dùng. Mỗi lựa chọn nhỉnh hơn một chút về giá, nhưng cộng dồn lại là con số không nhỏ”, bác sĩ này nói.

Không chỉ dừng ở vật liệu, vấn đề bảo hành cũng là một “điểm nóng”. Trên thị trường, mức giá một mão răng sứ loại tốt thường dao động từ 6-10 triệu đồng, đi kèm thời gian bảo hành 7-10 năm. Tuy nhiên, có nơi đưa ra mức giá lên tới 15 triệu đồng với lời hứa bảo hành trọn đời.

c4.jpg
Phòng khám nha khoa có dấu hiệu moi tiền khách hàng làm răng sứ

Theo các chuyên gia, đây là cam kết khó có cơ sở thực tế. “Một chiếc răng sứ nếu làm tốt có thể sử dụng lâu dài, nhưng không có sản phẩm y tế nào được bảo hành vài chục năm một cách chắc chắn. Chưa kể, không ai đảm bảo phòng khám sẽ tồn tại lâu đến vậy. Có trường hợp chỉ sau một thời gian, cơ sở đã đóng cửa hoặc thay đổi nhân sự, khiến cam kết bảo hành trở nên vô nghĩa”, một chuyên gia phân tích.

Thực tế cũng ghi nhận tình trạng bệnh nhân tìm đến các bệnh viện chuyên khoa lớn do lo ngại chất lượng, nhưng vì quá tải nên lại được “giới thiệu” sang phòng khám tư nhân. Trong khi đó, nhiều người thiếu thông tin, dễ bị dẫn dắt bởi quảng cáo hoặc lời tư vấn thiếu minh bạch.

Ở góc độ quản lý, trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, sẽ rà soát phòng khám nha khoa trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.

Các yếu tố cấu thành giá

Để hiểu rõ hơn về sự chênh lệch giá trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần nhìn vào cấu trúc chi phí của một dịch vụ nha khoa. Theo đó, một ca làm răng sứ hoặc implant thường bao gồm các thành phần chính: Vật liệu nha khoa; nhân sự chuyên môn, trang thiết bị công nghệ, vật tư tiêu hao và vô trùng, chi phí mặt bằng, vận hành; dịch vụ bảo hành.

Trong đó, vật liệu nha khoa chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Bao gồm trụ implant, khớp nối, mão răng sứ, vật liệu trám… Chất lượng và nguồn gốc vật liệu có thể ảnh hưởng đến độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng tương thích sinh học.

Chi phí cho bác sĩ và đội ngũ phụ tá phản ánh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và độ phức tạp của ca điều trị. Những ca yêu cầu kỹ thuật cao hoặc yếu tố thẩm mỹ tinh vi sẽ cần bác sĩ có tay nghề cao, kéo theo chi phí lớn hơn.

Hệ thống máy móc như ghế nha khoa, máy chụp X-quang, CT Cone Beam, thiết bị vô trùng… đều cần đầu tư lớn và khấu hao theo thời gian. Công nghệ hiện đại giúp nâng cao độ chính xác và an toàn, nhưng cũng làm tăng giá thành dịch vụ.

Tiền thuê địa điểm, điện nước, nhân sự hành chính, marketing… đều được tính vào giá dịch vụ. Những phòng khám ở vị trí trung tâm, đầu tư lớn vào quảng cáo thường có chi phí này cao hơn.

Tuy nhiên, dù có tính chi phí gì, các phòng nha khoa hay Lab cũng phải minh bạch bằng hóa đơn để người làm răng yên tâm với nguồn gốc, chất lượng...

Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa

Sau tuyến bài của Tiền Phong, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1495/QĐ-SYT về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định (ngày 22/4); trường hợp vụ việc phức tạp có thể được gia hạn theo quy định.

​Nhóm phóng viên ​
