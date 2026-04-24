Lời khai lạnh lùng của kẻ sát hại người phụ nữ tại Quảng Trị

TPO - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở phường Đồng Sơn (Quảng Trị) đã bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi. Đằng sau những nhát dao chí mạng là động cơ cướp tài sản để trả nợ, được lên kế hoạch từ trước.

Chuẩn bị dao, giả vờ trả nợ để ra tay

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) tỏ ra khá bình tĩnh khi khai nhận hành vi phạm tội.

Hung thủ tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai, trong các ngày 20 và 21/4, Dũng đã mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà Trần Thị Thuỷ (phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài. Sau khi tiêu hết số tiền, đối tượng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột.

“Khi bị gia đình phát hiện, tôi bị yêu cầu trả lại tiền. Lúc đó, tôi nghĩ đến việc phải có tiền ngay… nên nảy sinh ý định đi cướp” - Dũng khai.

Địa điểm mà đối tượng nhắm đến không đâu xa, chính là nhà bà Thuỷ, nơi trước đó Dũng từng nhiều lần đến giao dịch cầm cố. Khoảng 13h30 ngày 23/4, Dũng mang theo một con dao bầu giấu trong áo khoác, tìm đến nhà bà Thuỷ.

Tại đây, đối tượng giả vờ nói đến trả nợ và đề nghị vay thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau. Khi bà Thuỷ mang giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng ra, Dũng bất ngờ rút dao khống chế.

Theo lời khai, dù nạn nhân chống cự và kêu cứu, đối tượng vẫn liên tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực. “Họ chống cự nên tôi hoảng loạn… rồi cứ thế đâm” - Dũng khai tại cơ quan điều tra.

Sa lưới sau 2 giờ truy xét

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm cách lẩn trốn. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng truy bắt. Chỉ sau khoảng 2 giờ, Nguyễn Văn Dũng bị phát hiện khi đang tìm đường bỏ trốn.

Hung khí đối tượng dùng để gây án.

Tại cơ quan công an, lời khai của đối tượng phù hợp với các dấu vết, chứng cứ thu thập được tại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản”, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục điều tra.

Vụ án thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy từ lối sống buông thả, nợ nần và sự xuống cấp về đạo đức, khi chỉ vì tiền, một đối tượng đã ra tay tước đoạt mạng sống người khác một cách tàn nhẫn.