Trong năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng

Minh Đức

TPO - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính vượt 8.000 tỷ đồng, con số không chỉ phản ánh quy mô tội phạm công nghệ cao gia tăng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo trong môi trường tài chính số.

Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phát triển nhanh chóng, các hình thức gian lận ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Từ giả mạo danh tính, deepfake, đến các mô hình đầu tư ảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng tất cả đang tạo ra một hệ sinh thái rủi ro, nơi người dùng dễ dàng trở thành nạn nhân nếu thiếu kỹ năng phòng vệ.

Phó Đức Nam (“Mr Pips”) trong đường dây lừa đảo, thiệt hại ước tính hơn 1.300 tỷ đồng.

Một trong những vụ việc điển hình là đường dây lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam (“Mr Pips”), với tổng thiệt hại ước tính hơn 1.300 tỷ đồng từ 738 vụ việc cho thấy mức độ tổ chức và quy mô ngày càng lớn của tội phạm tài chính trên không gian mạng.

Trước thực trạng này, Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 dự kiến diễn ra ngày 12/5 tới, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, được kỳ vọng sẽ trở thành không gian đối thoại đa chiều nhằm tìm kiếm giải pháp căn cơ cho bài toán niềm tin số.

Sự kiện do Liên minh Niềm tin số tổ chức, với sự phối hợp chuyên môn của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu, cùng hơn 30 chuyên gia và 20 gian hàng triển lãm công nghệ.

Trọng tâm của diễn đàn năm nay xoay quanh việc kiến tạo “niềm tin số”, yếu tố được xem là nền tảng để hệ sinh thái tài chính vận hành an toàn, minh bạch. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào ba trục chính: Nhận diện thách thức mới trong kỷ nguyên AI; hoàn thiện khung chính sách và giải pháp công nghệ và thúc đẩy cơ chế phối hợp đa bên giữa Nhà nước, doanh nghiệp, xã hội.

Đáng chú ý, các chủ đề như Generative AI, deepfake, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay vai trò và trách nhiệm của KOL trong lĩnh vực tài chính sẽ được mổ xẻ sâu, phản ánh đúng những “điểm nóng” đang tác động trực tiếp đến hành vi và niềm tin của người dùng. Không dừng lại ở góc nhìn quản lý, diễn đàn còn mở rộng thảo luận từ phía người dùng, tập trung vào các giải pháp phòng chống lừa đảo, ngăn chặn rửa tiền trong tài chính số, cũng như nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.

Theo ban tổ chức, thông qua sự kiện, Chương trình hành động năm 2026 về niềm tin số sẽ được thúc đẩy, với các sáng kiến dài hạn như nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường kiểm chứng thông tin, siết chặt trách nhiệm của người có ảnh hưởng và xây dựng mô hình hợp tác bền vững giữa các chủ thể trong xã hội.

Minh Đức
#Thiệt hại lừa đảo trực tuyến #Khủng hoảng niềm tin số #An ninh mạng và phòng chống tội phạm #Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong gian lận #Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 #Bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm KOL #Giải pháp tăng cường nhận thức phòng chống lừa đảo #Chính sách và hợp tác trong lĩnh vực tài chính số #Tác động của deepfake và công nghệ Generative AI #Nâng cao niềm tin trong hệ sinh thái tài chính số

