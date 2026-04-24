Tịch thu xe, xử lý nhiều quái xế lạng lách, 'bốc đầu' ở Đồng Nai

TPO - Ngày 24/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đang xử lý 3 người có hành vi bốc đầu, lạng lách trên đường gây bức xúc trong thời gian qua.

Trước đó, từ phản ánh của người dân tại nút giao đường Cao Bá Quát với đường Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc phường Chơn Thành, giáp ranh phường Minh Hưng) thường xuyên xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy phân khối lớn có hành vi lạng lách, bốc đầu xe.

Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 3 "quái xế" (ảnh: CACC)

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hóa trang, mật phục truy bắt nhóm "quái xế" trên.

Khoảng 10 giờ 50 ngày 22/4, khi nhóm thanh thiếu niên tụ tập thực hiện hành vi bốc đầu xe chạy bằng một bánh thì bị tổ công tác ập tới bắt quả tang, sau đó đưa người và xe được về trụ sở công an.

Qua làm việc nhóm "quái xế" vi phạm gồm L.N.H. (16 tuổi), C.C. (17 tuổi) và V.T.P. (20 tuổi) cùng tạm trú xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai; cùng 3 chiếc xe máy phân khối lớn cũng được bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý bằng hình thức tịch thu.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, vào khoảng 18 giờ 27 phút ngày 13/4, tại Km96 quốc lộ 13 (đoạn qua phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai), một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 93EA-040.xx có hành vi “bốc đầu” khi dừng chờ đèn đỏ, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhóm 'quái xế' gây náo loạn đường phố (ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã khẩn trương xác minh, làm rõ và mời người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.X.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) thừa nhận hành vi điều khiển xe mô tô biển số 93EA-040.xx chạy bằng một bánh; đồng thời không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông.

Căn cứ quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với N.X.T. về các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe; đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai cũng lập biên bản xử phạt ông N.V.H. (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo mọi hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, chạy xe một bánh (bốc đầu) là vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

