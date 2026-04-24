Xã hội

Hải Phòng chính thức được Quốc hội giao mức tăng trưởng cao nhất cả nước

Luân Dũng

TPO - Sáng 24/4, tại phiên bế mạc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2031. Theo đó, Quốc hội đã giao mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương.

GDP bình quân đầu người 8.500 USD

Mục tiêu tổng quát được Quốc hội quyết nghị là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Trong đó, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 8.500 USD trong giai đoạn 2026 - 2030.

Vẫn theo Nghị quyết, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Đồng thời, Quốc hội nhấn mạnh việc tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam…

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đã giao mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương.

Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026 - 2030 cao nhất là Hải Phòng, với 13 - 13,5% và bình quân cả giai đoạn là 13-14%; Bắc Ninh được giao lần lượt là 12,5 - 13 và 10%; Quảng Ninh là 13% và 11-12%...

Trong khi đó, Hà Nội được giao mục tiêu GRDP 2026 là 10 - 10,5% và 10,5 - 11% cho cả giai đoạn; tương tự, TPHCM cũng được giao 10% cho cả 2 mục tiêu. Thành phố Huế và Cần Thơ có mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 10%, còn Đà Nẵng trên 11%.

Tỉnh Gia Lai và Sơn La là 2 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng thấp nhất với 8%. Ngoài ra còn có Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, được giao mục tiêu tăng trưởng 2026 dưới mức hai con số.

Kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế

Quốc hội yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hà Nội và TPHCM đều được giao mục tiêu tăng trưởng 'hai con số'.

Đi kèm với đó là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với cơ cấu lại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó năm 2026 là năm “nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Quốc hội yêu cầu ban hành các chính sách đột phá bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống, đồng thời giao Chính phủ chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp.

Quốc hội cũng lưu ý, việc đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị.

Cùng với đó, Quốc hội cũng yêu cầu rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng (kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách), quyết liệt xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và sớm đề xuất phương án xử lý.

