Hà Nội miễn phí buýt, tàu điện 7 ngày dịp lễ

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất miễn tiền vé xe buýt, đường sắt đô thị (tàu điện) có trợ giá cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5. Thời gian áp dụng số là 7 ngày.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ, UBND thành phố thực hiện miễn tiền vé sử dụng đối với 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A: Cát Linh - Hà Đông; tuyến 3.1: Nhổn - Cầu Giấy) trong 7 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 kéo dài 3 ngày (từ 25/4 đến hết ngày 27/4); đợt 2 kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 3/5).

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến thí điểm vé điện tử, hành khách nhận vé lượt điện tử từ máy POS).

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng của Hà Nội Metro.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai phương án thực hiện đảm bảo an toàn, thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Sở VHTT&DL; Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.