Toàn cảnh đại công trường Depot Xuân Đỉnh của tuyến metro số 2 Hà Nội

TPO - Sau 6 tháng, Depot Xuân Đỉnh từ bãi đất trống đã trở thành đại công trường quy mô lớn, đóng vai trò then chốt trong tuyến metro số 2 Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và khai thác vào năm 2029.
Theo quy hoạch, tuyến metro số 2 có 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, bao gồm 2 ga trên cao và 8 ga ngầm, đi qua nhiều khu vực trọng điểm như Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Đào.
Hiện tại, nhà thầu đang triển khai công tác đầm nén nền sau khi hoàn tất san lấp mặt bằng, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo.