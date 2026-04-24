Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

TPO - Sáng 24/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026.

Theo đó, việc thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 24/4. Ảnh: Như Ý

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Quốc hội lưu ý, các văn bản, giấy tờ đã được ban hành, cấp trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

“Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư

Liên quan đến đề án này, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về phương án sắp xếp, xử lý các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương.

Trong đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính;

Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị; xây dựng bộ máy tinh gọn gắn với áp dụng tối đa khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý chính quyền đô thị.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ khẳng định, sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất phương án với lộ trình cụ thể để xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân địa phương.

Đối với ý kiến tập trung phát triển sông Đồng Nai, đô thị Ven sông Đồng Nai, Chính phủ cho hay, đề án đã đề cập nội dung sông Đồng Nai được xác định là trục cảnh quan, sinh thái và kinh tế quan trọng, có vai trò trung tâm trong tổ chức không gian phát triển đô thị, kết nối các khu vực Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và các không gian phát triển liên quan.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã và đang có các giải pháp phát triển hành lang ven sông theo hướng đa chức năng, gắn kết hài hòa giữa không gian công cộng, dịch vụ, thương mại, du lịch với cải tạo môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo địa phương rà soát, tích hợp nội dung phát triển đô thị ven sông trong các quy hoạch chung.