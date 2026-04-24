Drama ngoại tình, đánh ghen vẫn hút khán giả

Bộ phim Bóng ma hạnh phúc và Bước chân vào đời trở thành tâm điểm bàn luận hiện tại. Nhiều trích đoạn đạt hàng triệu lượt xem, kéo theo làn sóng tranh luận gay gắt.

Ở Bóng ma hạnh phúc, câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân rạn nứt giữa Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Bi kịch bùng phát khi Như Trang (Ngân Hòa) - người từng được Mai cưu mang - trở thành kẻ chen ngang. Không dừng ở mô-típ “người thứ ba”, phim đẩy xung đột lên mức cực đoan: phản bội trong chính ngôi nhà của nhân vật chính, quan hệ chồng chéo giữa các thế hệ, niềm tin bị phá vỡ.

Những cảnh phim đối đầu trực diện, thậm chí là tát giữa hai nhân vật nữ được cắt lại và share khắp mạng xã hội.

Nhiều tình tiết trong phim Bóng ma hạnh phúc tạo ra những cuộc thảo luận, tranh cãi dữ dội.

Bước chân vào đời tập trung vào chuyện tình “lọ lem - hoàng tử”, bị cản trở bởi định kiến gia đình và khoảng cách xã hội. Phim cài cắm những tình tiết dễ gây tranh cãi khác như đánh ghen, tình một đêm, vấp ngã của người trẻ khi sống tham vọng, vượt qua giới hạn…

Dù bị phàn nàn vì nữ chính liên tục rơi vào bi kịch, chính cảm giác ức chế ấy lại kích thích khán giả theo dõi để chờ đợi sự thay đổi. Đây là dạng kịch bản kéo dài bằng sự dồn nén - nhân vật càng khổ, người xem càng kỳ vọng vào sự bứt phá.

Chia sẻ với Tiền Phong, đạo diễn Quốc Quân cho biết ngoại tình là chất liệu không bao giờ cạn, bởi mỗi hoàn cảnh tạo ra một phản ứng khác nhau. Có người chọn đối đầu, có người âm thầm chịu đựng, có người tìm cách trả đũa. Chính sự đa dạng này khiến khán giả luôn đặt mình vào tình huống: “Nếu là mình thì sẽ làm gì?”. Khi phim cố tình đi ngược kỳ vọng - để nhân vật tiếp tục sai lầm hoặc trì hoãn giải quyết - cảm giác ức chế được đẩy lên, nhưng cũng chính là lực kéo giữ người xem.

Ở góc nhìn của người trong nghề, NSND Lan Hương cho rằng phim truyền hình hiện nay đang đứng trước nguy cơ nhàm chán nếu chỉ lặp lại công thức. Theo NSND Lan Hương, khán giả ngày càng tinh tế, không còn dễ chấp nhận những chi tiết khiên cưỡng. Theo bà, “tình tiết phi lý vẫn có thể tồn tại, nhưng phải làm cho hợp lý”. Điều này lý giải cùng là mô-típ ngoại tình, có phim gây sốt, có phim lại bị quay lưng, khác biệt nằm ở cách xử lý kịch bản và chiều sâu nhân vật.

Việc dồn dập bi kịch là “lối tắt” quen thuộc của phim truyền hình dài tập. Với dòng melodrama phổ biến ở châu Á, xung đột gia đình và chuẩn mực đạo đức luôn được đẩy lên cao để kích thích cảm xúc. Một mối quan hệ tay ba có thể kéo theo hàng loạt tình huống như ghen tuông, hiểu lầm, hy sinh, phản bội… Nhờ đó, kịch bản có thể kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm tập mà vẫn giữ được cao trào.

Tuy nhiên, lạm dụng công thức này cũng là con dao hai lưỡi. Không ít bộ phim gần đây bị chê vì “drama hóa” quá mức, khiến nhân vật hành động thiếu logic. Khi khán giả nhận ra bi kịch chỉ nhằm kéo dài thời lượng, hiệu ứng cảm xúc sẽ phản tác dụng. Thay vì đồng cảm, người xem chuyển sang mệt mỏi, thậm chí bỏ phim giữa chừng.

Theo chuyên gia, sức hút của phim ngoại tình, đánh ghen nằm ở ba yếu tố: dễ tạo xung đột, dễ kích thích cảm xúc và dễ kéo dài câu chuyện. Nhưng trong bối cảnh khán giả ngày càng khó tính, công thức này không còn là “bảo chứng” tuyệt đối. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc nhà làm phim có vượt qua lối mòn hay không.

Khi những lát cắt đời sống mới - công việc, đô thị, khởi nghiệp, tâm lý thế hệ trẻ - được đưa vào một cách chân thực hơn, drama tình cảm có thể vẫn tồn tại, nhưng không còn là trung tâm duy nhất. Và khi đó, khán giả sẽ không chỉ xem vì tò mò ai phản bội ai, mà còn vì họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện.