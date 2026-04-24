Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Jisoo (BlackPink) đẹp rạng rỡ

Hà Trang

TPO - Jisoo diện đầm công chúa xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim truyền hình Quốc tế Cannes. Cô là nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải Madame Figaro Rising Star tại Canneseries.

Ngày 23/4 (giờ địa phương), Jisoo xuất hiện trên thảm hồng trong ngày khai mạc Liên hoan phim truyền hình Quốc tế Cannes 2026 tại Pháp, thu hút sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ.
Người đẹp diện thiết kế Haute Couture thuộc bộ sưu tập Xuân-Hè 2026 của Miss Sohee, kết hợp cùng trang sức tinh xảo từ bộ sưu tập Grain de Café của Cartier.
Diện mạo được ví như công chúa của thành viên BlackPink trên thảm hồng.
Trong sự kiện, nữ ca sĩ/diễn viên tham dự để nhận giải thưởng “Madame Figaro Rising Star Award”, ghi nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của các dự án diễn xuất như Newtopia (phát hành trên Coupang Play/Prime Video) và Boyfriend on Demand trên Netflix.
Cận cảnh nhan sắc của ngôi sao sinh năm 1995.
Jisoo rạng rỡ tại sự kiện, cô thân thiện đáp lại tiếng reo hò cổ vũ từ người hâm mộ.
Nữ thần tượng được giới truyền thông săn đón.
Nhận giải thưởng, Jisoo cho hay: "Trên hành trình làm nghề, tôi luôn mong muốn được khám phá nhiều góc cạnh khác nhau của chính mình qua mỗi dự án. Mỗi trải nghiệm đều cho tôi thêm bài học mới, và tôi thấy may mắn khi luôn có những người đồng hành, hỗ trợ ở bên. Chính sự tin tưởng và giúp đỡ đó đã trở thành nguồn động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường phía trước".
Ban tổ chức đánh giá Jisoo đang duy trì cân bằng giữa sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất, đồng thời mở rộng phim ảnh với nhiều vai diễn đa dạng.
Hồi tháng 3, bộ phim Boyfriend on Demand đã ra mắt trên Netflix. Trong phim, Jisoo vào vai Mi Rae - một nhà sản xuất webtoon kiệt sức vì công việc, tìm kiếm tình yêu thông qua dịch vụ hẹn hò ảo theo hình thức đăng ký. Tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên đình đám. Bên cạnh Jisoo, nam chính do Seo In Guk đảm nhận. Sê-ri gồm 10 tập, sử dụng tiếng Hàn, đạt 4,8 triệu lượt xem trong tuần kết thúc ngày 15/3, đồng thời dẫn đầu tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trước sự kiện, Jisoo bị kéo vào ồn ào của anh trai ruột. Theo đó, cảnh sát đã đề nghị lệnh bắt giữ một người đàn ông được xác định là anh trai của nữ thần tượng, với cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục. Luật sư đại diện công ty quản lý của Jisoo khẳng định nữ ca sĩ không liên quan đến sự vụ. Ông cũng nói thêm Jisoo bắt đầu thời gian thực tập từ khi còn nhỏ và đã sống tách khỏi gia đình trong thời gian dài, do đó khó có khả năng cô biết hoặc liên quan đến các vấn đề cá nhân của người này. Ngoài ra, luật sư phủ nhận tin đồn cho rằng công ty Blissoo được thành lập chung giữa Jisoo và người thân nói trên.

Ảnh: Getty.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe