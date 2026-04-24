Jisoo (BlackPink) đẹp rạng rỡ

TPO - Jisoo diện đầm công chúa xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim truyền hình Quốc tế Cannes. Cô là nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải Madame Figaro Rising Star tại Canneseries.
Cận cảnh nhan sắc của ngôi sao sinh năm 1995.
Jisoo rạng rỡ tại sự kiện, cô thân thiện đáp lại tiếng reo hò cổ vũ từ người hâm mộ.
Trước sự kiện, Jisoo bị kéo vào ồn ào của anh trai ruột. Theo đó, cảnh sát đã đề nghị lệnh bắt giữ một người đàn ông được xác định là anh trai của nữ thần tượng, với cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục. Luật sư đại diện công ty quản lý của Jisoo khẳng định nữ ca sĩ không liên quan đến sự vụ. Ông cũng nói thêm Jisoo bắt đầu thời gian thực tập từ khi còn nhỏ và đã sống tách khỏi gia đình trong thời gian dài, do đó khó có khả năng cô biết hoặc liên quan đến các vấn đề cá nhân của người này. Ngoài ra, luật sư phủ nhận tin đồn cho rằng công ty Blissoo được thành lập chung giữa Jisoo và người thân nói trên.