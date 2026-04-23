Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc yêu thích áo dài Việt Nam

Hà Trang - Duy Nam
TPO - Bà Kim Hae Kyung - Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung - trân trọng tà áo dài Việt Nam. Bộ ảnh Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc mặc áo dài được đăng tải trên Instagram chính thức của Tổng thống Lee Jae Myung.

Ngày 23/4, bà Kim Hae Kyung - Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung - đã mặc áo dài trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Bộ áo dài màu hồng bà mặc là món quà do bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm - gửi tặng. Hình ảnh bà Kim trong trang phục truyền thống Việt Nam được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của Tổng thống Lee Jae Myung.

Bà Kim Hae Kyung - Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung - diện áo dài hồng, quà tặng từ bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Ảnh: News1.

Bà Kim Hae Kyung bày tỏ lời cảm ơn bà Ngô Phương Ly đã gửi tặng món quà quý giá. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc cho biết đã lưu lại khoảnh khắc nhận quà bằng hình ảnh để ghi nhớ niềm vui đặc biệt này.

"Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn. Tôi vẫn còn nhớ rõ kỷ niệm chúng ta cùng chia sẻ văn hóa qua bộ Hanbok lần trước. Tôi sẽ trân trọng và gìn giữ tấm lòng ấm áp mà bà đã gửi gắm", bà Kim Hae Kyung nói.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hy vọng rằng tình bạn không thay đổi giữa bà và bà Ngô Phương Ly sẽ góp phần làm cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng trở nên sâu sắc và phong phú hơn nữa trong thời gian tới.

Cuối thư, bà Kim Hae Kyung gửi lời cảm ơn bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt, thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm từ phía Việt Nam.

Bộ ảnh Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc mặc áo dài Việt Nam được đăng tải trên Instagram chính thức của Tổng thống Lee Jae Myung. Ảnh: 2_jaemyung.

Cùng ngày, Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự hoạt động giao lưu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, thưởng thức các tiết mục múa rối nước do nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.

Bộ áo dài của bà Kim Hae Kyung do nhà thiết kế Vũ Việt Hà thực hiện. Anh không trực tiếp lấy số đo nhưng rất vui khi trang phục vừa vặn với Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Chia sẻ với Tiền Phong, nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho hay: “Tôi thực hiện thiết kế này bằng lụa tơ tằm, dệt hoa văn hoa cúc, lấy cảm hứng từ phom dáng thời trang những năm 1930. Toàn bộ trang phục được hoàn thiện trong khoảng 5 ngày, từ công đoạn dệt vải thủ công cho đến may đo.

Trước khi bắt tay vào làm, tôi dành thời gian tìm hiểu phong cách của bà Kim Hae Kyung từ năm 2025. Khi quan sát, tôi nhận thấy bà thường ưu tiên những gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng. Vì vậy tôi quyết định lựa chọn sắc hồng nhạt làm chủ đạo cho thiết kế này".

Trước đó, Vũ Việt Hà nhiều lần vinh dự thiết kế trang phục cho bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Các thiết kế của anh sử dụng chất liệu truyền thống Việt Nam, phom dáng suông nhẹ, gợi nét thanh lịch.

