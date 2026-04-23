Khai mạc triển lãm ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPO - Sáng 23/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam - Một dải non sông và TPHCM vang mãi khúc khải hoàn, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế lao động, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Tham dự triển lãm có ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Văn Thị Bạch Tuyết (áo dài) - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại triển lãm, Phó bí thư Thành ủy TPHCM - Văn Thị Bạch Tuyết - ôn lại đại thắng mùa Xuân năm 1975, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, bản hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định: “Triển lãm lần này không chỉ là sự hội tụ của những tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai để thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về giá trị của hòa bình, để mỗi người dân thêm yêu và tự hào về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để chúng ta tự hào quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng hòa bình, ổn định, phát triển, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế”.

Không gian triển lãm TPHCM vang mãi khúc khải hoàn giới thiệu 100 ảnh màu và trắng đen về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết quả thắng lợi vẻ vang của người dân Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, hình ảnh về TPHCM tiên phong hiện thực hóa khát vọng vươn mình, hướng đến xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những hình ảnh sống động tại triển lãm thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách.

TPHCM còn tổ chức triển lãm Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ với 40 ảnh nghệ thuật ghi lại các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại đường Đồng Khởi (đối diện công viên Chi Lăng) và triển lãm Giai cấp công nhân TPHCM đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc tại tuyến đường Nguyễn Du - Đồng Khởi với 55 ảnh màu và trắng đen.

Ban tổ chức cho biết các triển lãm TPHCM vang mãi khúc khải hoàn, Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ, Giai cấp công nhân TPHCM đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc còn được tổ chức tại công viên Nguyễn Du (đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống cách mạng (số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu).

Các triển lãm diễn ra từ ngày 23/4 đến hết 12/5.