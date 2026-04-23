Nước cờ mạo hiểm của thần đồng cải lương

TPO - Là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, NSƯT Võ Minh Lâm gây chú ý khi chuyển hướng sang nhạc trẻ với MV “Ánh sao Việt Nam”. Sự kết hợp giữa pop-rock hiện đại và chất liệu truyền thống cho thấy bước đi táo bạo trong hành trình làm mới mình và chinh phục khán giả trẻ.

Từng được biết đến như thần đồng cải lương với giọng ca ngọt, lối diễn đậm chất sân khấu truyền thống, NSƯT Võ Minh Lâm gây bất ngờ khi chuyển hướng nhạc trẻ với MV Ánh sao Việt Nam mang phong cách pop-rock.

Ra mắt tối 20/4, MV Ánh sao Việt Nam đánh dấu bước chuyển của Võ Minh Lâm từ nghệ sĩ cải lương sang nhạc trẻ, nỗ lực tìm ngôn ngữ mới để kể câu chuyện truyền thống gần hơn với khán giả trẻ. Ca khúc do nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang sáng tác, phối khí theo tinh thần hiện đại, giàu năng lượng, nhưng vẫn đan cài chất liệu dân tộc trong giai điệu và hình tượng biểu đạt.



NSƯT Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang hợp tác trong MV Ánh sao Việt Nam.

Điểm nhấn của sản phẩm âm nhạc lần này là sự tiết chế kỹ thuật của Võ Minh Lâm để hòa giọng cùng ca sĩ Minh Sang trong cấu trúc pop-rock mang màu sắc cổ động. Sự thay đổi này tạo nên sự khác lạ cho nam nghệ sĩ vốn gắn liền với danh xưng "thần đồng cải lương".

Nếu âm nhạc là bước rẽ táo bạo, phần hình ảnh của MV cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Võ Minh Lâm. MV tái hiện hành trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước bằng ngôn ngữ điện ảnh, với nhiều lớp biểu tượng như rồng thời Lý, chim Lạc, Bạch Đằng Giang hay hình tượng Hai Bà Trưng. Những chi tiết lịch sử được xử lý bằng kỹ xảo VFX, kết hợp phục trang, võ thuật và dàn dựng mang tính sử thi.

NSND Mỹ Uyên xuất hiện trong MV, thể hiện hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Sự xuất hiện của NSND Mỹ Uyên tạo thêm điểm nhấn cảm xúc cho tác phẩm. Nữ nghệ sĩ tái hiện hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ hậu phương thời chiến đến biểu tượng hy vọng trong thời bình, góp phần truyền tải trọn vẹn thông điệp mà ê-kíp theo đuổi.

NSND Mỹ Uyên cho biết chị nhận lời tham gia ngay từ lần đầu được mời, bởi sự đồng cảm với thông điệp ca khúc cũng như sự trân trọng dành cho tâm huyết của NSƯT Võ Minh Lâm trong việc theo đuổi những sản phẩm nghệ thuật hướng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Võ Minh Lâm, cảm hứng cho bước chuyển này được hun đúc mạnh hơn sau chuyến giao lưu văn hóa tại Hồ Nam (Trung Quốc) đầu năm 2026, khi anh nhận ra nghệ sĩ không chỉ có trách nhiệm gìn giữ bản sắc, mà còn phải tìm cách kể lại di sản bằng hình thức phù hợp thời đại.

Từ một nghệ sĩ thành danh với cải lương, việc chuyển hướng sang pop-rock có thể xem là lựa chọn mạo hiểm. Nhưng với Ánh sao Việt Nam, Võ Minh Lâm mong muốn khẳng định đây không phải cuộc dạo chơi nhất thời, mà là thử nghiệm có tính toán trong hành trình mở rộng biên độ sáng tạo.