Đồng Hới: 'Tam khúc biển khơi' - Show nhạc nước đẳng cấp quốc tế đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam dịp lễ 30/4

Từ ngày 29/4 đến 1/5, tại khu đô thị quốc tế biển Regal Legend, show nhạc nước kết hợp thực cảnh và công nghệ 3D Mapping & Laser đầu tiên tại Việt Nam - “Tam khúc biển khơi” - sẽ diễn ra, hứa hẹn đón hơn 30.000 lượt khách mỗi đêm đến chiêm ngưỡng và check-in!

Không cần phải đến Dubai hay Singapore, dịp lễ 30/4 năm nay, một show nhạc nước chuẩn quốc tế kết hợp thực cảnh và 3D Mapping & Laser đầu tiên tại Việt Nam đang chờ bạn tại khu đô thị biển quốc tế Regal Legend.

Diễn ra liên tiếp trong 3 đêm từ ngày 29/4 đến 1/5, "Tam khúc biển khơi" hứa hẹn đón tiếp khoảng 30.000 du khách mỗi đêm đến chiêm ngưỡng và check in.

“Tam khúc biển khơi” - show nhạc nước kết hợp công nghệ 3D Mapping & Laser và thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam

Khởi nguồn từ văn hóa bản địa

Show diễn "Tam khúc biển khơi" được lấy cảm hứng từ chiều sâu văn hóa, đời sống tinh thần và tín ngưỡng của những ngư dân Đồng Hới, nơi biển cả không chỉ là không gian sống mà là linh hồn của bao thế hệ ngư dân vùng biển miền Trung: có nội tâm, có ký ức, có hơi thở sống.

Được chia làm 3 đêm với 3 chương tiếp nối, mỗi đêm diễn là một lát cắt lịch sử mang màu sắc cảm xúc riêng, từ đó tạo nên một bức tranh trọn vẹn về vùng đất Đồng Hới - Quảng Trị. Hành trình bắt đầu từ câu chuyện của Huyền Trân Công chúa ghi dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử mở cõi vùng đất miền Trung tại đêm diễn đầu tiên. Đến đêm thứ hai, show diễn sẽ đưa người xem hòa mình vào đời sống ngư dân vùng biển miền Trung gắn với biển và tín ngưỡng thờ Cá Ông thiêng liêng. Chương cuối sẽ là “thước phim” họa bằng nước, ánh sáng và âm thanh để tái hiện lại quá khứ hào hùng, lịch sử đấu tranh kiên cường, anh dũng của mảnh đất Quảng Trị trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

Đây chính là món quà ý nghĩa nhân dịp đại lễ 30/4 mà Regal Group mong muốn dành tặng cho mảnh đất Đồng Hới, Quảng Trị - nơi Regal Legend tự hào đặt những viên gạch đầu tiên cho khát vọng thay đổi diện mạo của một vùng đất di sản.

Cá Ông là một trong những hình ảnh chính của show nhạc nước “Tam khúc biển khơi”

Theo chủ đầu tư, trình diễn nhạc nước đơn thuần thì không hiếm nhưng dùng nhạc nước để khai thác ký ức của một vùng đất thì cần nhiều hơn kỹ thuật và công nghệ. Đó là sự dũng cảm để chạm vào những điều thiêng liêng nhất. "Tam khúc biển khơi" không mượn văn hóa làm phông nền mà đặt văn hóa vào trung tâm, để từ đó, mọi giọt nước, mọi tia sáng, mọi nốt nhạc đều có linh hồn.

Tỏa sáng nhờ công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới

Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung được nghiên cứu và trau chuốt kỹ lưỡng, "Tam khúc biển khơi" còn được giới chuyên môn đánh giá là một bước nhảy vọt về công nghệ trình diễn, thiết lập nên một chuẩn mực thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn mới cho du khách khi đến với Quảng Trị.

Điểm nhấn làm nên linh hồn rực rỡ của show diễn chính là công nghệ trình chiếu 3D Mapping & Laser Mapping chuẩn quốc tế. Không gian trình chiếu được mở rộng đa chiều: từ mặt hồ sóng sánh đến vách các tòa nhà cao tầng. Hơn 80 bộ đèn Beam công suất cực đại sẽ đồng loạt "bật công tắc", dệt nên một không gian ảo ảnh ba chiều bao trùm lấy khán giả.

80 bộ đèn Beam công suất cực đại sẽ đồng loạt thắp sáng quảng trường nhạc nước Regal Legend

Với hệ thống hơn 100 vòi phun múa 1D và vòi phun thẳng Runwave Jet đan xen, dưới sự điều phối nhịp nhàng của 48 bộ ma trận bơm siêu công suất, quảng trường nhạc nước sẽ trình diễn những lớp sóng nước đa tầng, dày đặc, biến ảo khôn lường trên toàn bộ diện tích 1,2 ha mặt hồ.

Với quy mô và công nghệ chưa từng có ở một show nhạc nước tại Việt Nam, “Tam khúc biển khơi” là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho khát vọng của Regal Group trong việc xây dựng khu đô thị Regal Legend trở thành một “di sản sống”, nơi mỗi mét vuông đều được thiết kế để phục vụ cho sự phát triển bền vững gắn với văn hóa, đời sống tinh thần của con người và vùng đất Đồng Hới, Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo Regal Group khẳng định Regal Group đến Đồng Hới là để viết nên một chương mới cho vùng đất di sản này. Khu đô thị Regal Legend là kết tinh của tư duy dài hạn, nơi Regal Group đặt con người làm trọng tâm để kiến tạo nên một điểm đến đa trải nghiệm, gắn kết giữa giá trị bản địa và hơi thở toàn cầu. Đây sẽ là nơi hội tụ của các giá trị: từ an cư lạc nghiệp, lưu trú đẳng cấp, đầu tư sinh lời đến chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa tầm cỡ quốc tế.