Quốc hội sẽ giám sát quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp bộ máy

TPO - Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Toà nhà số 30 Tô Hiệu (Hà Đông), thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để hoang hoá, xuống cấp nhiều năm. Ảnh: Trọng Phú.



Xem xét báo cáo về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo nghị quyết, về nội dung chương trình giám sát, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét nhiều báo cáo của Chính phủ, trong đó có:

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026 (bao gồm nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2027; việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2026;

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (bao gồm cả nội dung về công tác dẫn độ năm 2026); công tác thi hành án năm 2026; công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2026;

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam; Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng;

Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TPHCM; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét nhiều báo cáo của Chính phủ, về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027 (bao gồm nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2027) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2028; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2028; tài chính nhà nước năm 2025; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025…

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo về: Hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2026 trong phạm vi toàn quốc; việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM…

Đáng chú ý, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công

Trong phần tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4; trực tiếp tổ chức giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026".

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giám sát “Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực”.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội giám sát “Việc triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì giám sát “Việc thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm”.