Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương

TPO - Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thu ngân sách tăng ít nhất 10%

Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; thông qua các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương. Đồng thời, Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Chính phủ chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tiếp tục thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế.

Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, cần khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ cam kết.

Quốc hội cũng cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị quyết cũng đề cập đến số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025.

Về số kinh phí này, Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.